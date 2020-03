Ber folk om å være lokalpatrioter

Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger kommune, holdt fredag en pressebrifing sammen med smittevernoverlege Ruth Midtgarden.

Der sa Nessa Nordtun at hun føler at kommunen har god kontroll på situasjonen.

– Vi opplever et godt samarbeid med nabokommuner og SUS. I tillegg har vi fått akseptabel tilgang til smittevernutstyr. Det er heller ikke påvist koronasmitte på sykehjemmene våre, verken hos beboere eller ansatte, sier Nessa Nordtun.

Hun sier at hun nå er opptatt av at kommunen skal gi best mulig omsorg til innbyggerne i kommunen.

– Og at det er arbeid og noe å leve av etter dette. Nå må vi være lokalpatrioter og støtte opp om nærbutikken take away-stedene som vi pleier å bruke, sier Nessa Nordtun og kommer med følgende oppfordring:

– Hold avstand til hverandre, hold ut og vask hendene.

Nessa Nordtun sier at det er enormt mye som skjer i det lokale næringslivet.

– Blant annet skal Elkjøp åpne «drive-thru». Folk er kreative og tenker nytt, sier Nessa Nordtun.

Her er ordførerens ti tips om hva vi kan bidra med, samtidig som vi alle fortsetter innsatsen i den nasjonale dugnaden:

1. Vær lokalpatriot – støtt det du kan av lokalt nærings- og kulturliv.

2. Bruk den lokale take away-sjappa di. Kjøp gjerne gavekort på restaurant til den romantiske middagen dere skal ha etter koronakrisen.

3. Sjekk ut det kreative kulturlivet på Facebook – vipps gjerne artistene. Gavekort på Folken, konserthuset, teatret og andre kan også hjelpe.

4. Sjekk om favorittbutikkene dine leverer på døren.

5. Kjøp gavekort i favorittbutikkene dine – det kommer en tid etter korona.

6. Sliter du med frisyren? – Kjøp gavekort hos den faste frisøren din. Flere frisører leverer også produkter på døren.

7. Kjøp sesongkort hos Viking og Oilers.

8. Kjøp Asfalt i digital utgave.

9. Kjøp bøker av lokale forfattere. Flere av dem selger direkte fra Facebook og nettsider.

10. Kom i gang med hagearbeid og gjør det fint rundt deg. Hagesentrene er åpne. Hold avstand.

