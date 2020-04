«Dette var fint!» tvitret Oslos utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) etter helseminister Bent Høies (H) tale til landets yngste på en pressekonferanse mandag ettermiddag. Også MDGs Eivind Trædal var imponert: «Dette var en flott tale til ungdommen». Forlagsmann Anders Heger slo like godt fast: «Jeg vil bo i et land der helseministeren snakker slik. Gud hjælpe meg så bra».

Ingen neste sommer

Mandag kveld kokte sosiale medier av lovord om helseminister Bent Høies tale, som ble holdt på regjeringens daglige pressekonferanse mandag ettermiddag. Høie slo et slag for ungdommen, som denne våren 2020 ikke er de som klager, selv om de går glipp av det meste: Konfirmasjon, russetid, skoleball og fotballturneringer. En mente på Twitter at det er to taler vi kommer til å huske fra pandemiåret 2020: Maud Angelicas tale i sin far Ari Behns begravelse i januar, og Bent Høies tale til ungdommen mandag 27. april. Særlig tenåringsforeldre hevdet at Høies tale gikk rett i hjerterota. Andre, som Civitas Kristin Clemet, hyllet Høies taleskrivere. Folk likte spesielt disse linjene:

«Vi som er voksne snakker om neste sommer. Men neste sommer er for middelaldrende menn som kjøper karbonadedeig og dopapir på tilbud. Neste sommer finnes ikke når du er ung. Når du er ung bryr du deg bare om det som skal skje i dag og i morgen».

Her er helseminister Bent Høies tale til ungdommen, slik han gjenga den på sin egen Facebook-side:

«Det er mange som har blitt takket for innsatsen denne tiden.

Nå er det på høy tid at vi takker ungdommene våre.

De har ofret mye.

Den siste tiden har mange voksne vært fortvilet over hytteforbudet og frustrert over hjemmekontoret.

Det forstår jeg godt!

Men hytta ligger jo helt i ro og venter på deg.

Jobben er omtrent som før når du vender tilbake.

Slik er det ikke når du er ung.

Våren du fyller 14 ligger ikke i ro og venter på at du skal komme.

Det er ikke mulig å vende tilbake til sommeren da du var 17.

Russetiden kan ikke spilles på repeat.

Vi som er voksne snakker om neste sommer.

Men neste sommer er for middelaldrende menn som kjøper karbonadedeig og dopapir på tilbud.

Neste sommer finnes ikke når du er ung.

Når du er ung bryr du deg bare om det som skal skje i dag og i morgen.

Du drømmer om det som skal skje denne sommeren og denne våren.

Du drømmer om fotballcupen der du skal score mål som ingen har sett maken til.

Du drømmer om klasseturen der du skal ta mot til deg og flørte med klassens søteste gutt.

Du drømmer om skoleballet der du skal danse til langt på natt i den dyre kjolen du måtte mase et år for å få.

Du drømmer om russetiden der du skal feire og feste i den aller feteste russebussen og den aller fineste russedressen.

Men så kom viruset som knuste alle drømmene.

Det blir ingen fotballcup og ingen klassetur.

Det blir ikke noe skoleball og russen har knapt rullet en meter.

I tillegg er det er umulig å konsentrere seg om hjemmeundervisningen, fordi foreldrene dine snakker så høyt når de har Skype-møter med jobben.

Jeg skulle gjerne sagt til dere som er unge at alt snart blir som før.

Men det kan jeg ikke.

Denne våren blir annerledes.

Denne sommeren blir annerledes.

Dette året blir annerledes.

Dere er ungdommene som må gjøre ting annerledes.

Dere har satt livet på vent – for at andre skal berge livet.

Jeg håper dere kommer til å danse – selv om det ikke blir noe skoleball.

Jeg håper dere kommer til å score fantastiske mål – selv om det ikke blir noen fotballcup.

Jeg håper dere kommer til å flørte med søte gutter og søte jenter – selv om det ikke blir noen klassetur.

Jeg håper dere får en fet og fin russefeiring – selv om den blir annerledes.

Denne tiden er spesiell.

Jeg håper den kan bli fin likevel.

Tusen takk til alle norske ungdommer.

Tusen takk til russen 2020.

Vi er stolte av dere!»