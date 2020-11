Etter flere ulovlige oljeutslipp på Mongstad kommer Miljødirektoratet med sterk kritikk mot Equinor. De mener Equinor-ledelsen ikke tar miljøet på alvor.

Mellom 2015 og 2019 rapporterte Equinor inn utslipp av over 40.000 liter mer enn de hadde tillatelse for. Også i 2020 har det oppstått flere utslipp. Disse utslippene har også spredt seg til sjøen.

Direktoratet bruker uvanlig krasse formuleringer i et ferskt brev til Equinor som Aftenposten/E24 har fått innsyn i.

«Vi ser svært alvorlig på situasjonen», heter det blant annet i brevet.

Direktoratet har hatt en rekke møter med Equinor-ledelsen tidligere i år. Bakgrunnen er en frykt for at jobben med å ivareta miljøet mangler forankring på toppnivå i selskapet.

– Det er spesielt at vi må påpeke at dette er viktig. Utfordringen er langt større enn det vi har antatt tidligere. Situasjonen på Mongstad er overhodet ikke tilfredsstillende. Vi håper Equinor tar dette alvorlig og følger opp, sier seksjonssjef Harald Sørby i Miljødirektoratet.

– Forholdene vi har avdekket på Mongstad, er uakseptable, sier konserndirektør Irene Rummelhoff i Equinor.

I en pressemelding opplyser hun at Equinor har satt i verk tiltak for å begrense konsekvensene av oljetilsiget.

– Alle kilder vi har funnet til lekkasjer, er utbedret, sier hun.

– Notorisk miljøkriminelle

– Det vi ser nå er et selskap som er i dyp krise, og som må defineres som notorisk miljøkriminelle. Jeg er dypt bekymret for utviklingen vi ser, det er bare et tidsspørsmål før en alvorlig ulykke skjer på ett av deres anlegg, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NTB.

Miljødirektoratet kom fredag med svært sterk kritikk av Equinor, og skriver at styret ikke tar miljøet på alvor. Rapporten omhandler flere ulovlige oljeutslipp på Mongstad, og kommer kort tid etter brannen på LNG-anlegget på Melkøya.

– Vi kommer til å anmelde dette. Det er grov miljøkriminalitet vi står overfor. Og igjen ser vi hvordan vedlikeholdsprogrammene blir kuttet, akkurat som på Melkøya, sier Hauge.

– Hvorfor er dette så alvorlig?

– For det første, her har medarbeidere prøvd å si fra, de har fått beskjed om at dette skal de ikke bry seg med. For det andre viser det at ledelsen ikke prioriterer vedlikehold og miljø. Og det er det Miljødirektoratet som sier. Dette er et resultat av kostnadsbesparing, og de holder ting skjult for myndighetene, sier Hauge.