I en pressemelding fra Stavanger kommune kommer det fram at barnevernet trenger flere besøkshjem. Et besøkshjem tar imot et barn eller et søskenpar omtrent en helg i måneden for å gi foreldrene avlastning og barna gode opplevelser.

I pressemeldingen opplyses det at barn som trenger besøkshjem ofte har en vanskelig situasjon hjemme. Foreldrene deres trenger gjerne avlastning for å få litt overskudd selv, og barna trenger voksenmodeller for å kunne se andre handlingsmønstre i en familie enn det de ser hjemme.

Et hjem med tid og overskudd

– Kontakten med de voksne skal gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet. Vi er ikke på jakt etter supermennesker, men et hjem som har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn, sier familieveileder Nina Fredenborg i barneverntjenesten.

I øyeblikket har barnevernet elleve gutter og ei jente med bakgrunn fra hele verden.

– Alle trenger trygge og forutsigbare voksne som kan «se» dem, ta dem med på positive opplevelser og gi dem et utvidet nettverk, sier Nina Fredensborg. Besøkshjemmene må har en stabil livssituasjon og kunne binde seg for ett år.

Disse barna trenger noen å besøke:

Gutt 5 år – aktiv, sjarmerende og litt urolig, liker å være ute.

Gutt 7 år – aktiv og urolig, liker å være ute både med og uten sin bror.

Brødre 8 og 12 år – trenger utvidet nettverk, liker bordtennis og Ipad.

Gutt 9 år – spiller fiolin, trenger trening i å være sammen med andre barn.

Gutt 11 år – mange venner og fungerer bra.

Gutt 12 år – trener karate, bor i fosterhjem.

Gutt13 år – liker å spille gitar og gjøre lekser.

Jente 13 år – faglig sterk jente med godt humør.

Gutt 14 år – glad og aktiv gutt, liker fotball, sparkesykkel og mer.

Gutt 15 år – stille, rolig og høflig gutt. Sporty, liker å trene, jogge, sykle, tur og mer.

Gutt 16 år – tvilling, sosial gutt