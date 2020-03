Barneskoleelev i Stavanger koronasmittet

Torsdag kveld ble det klart at en elev ved en barneskole i Stavanger kommune er smittet. Kommunen følger opp eleven, og samarbeider med nasjonale helsemyndigheter, skriver kommunen på sine nettsider.

Kommunen har varslet foreldre/foresatte på trinnet til eleven per sms torsdag kveld. Elevene på trinnet på den aktuelle skolen har fått beskjed om å holde seg hjemme fra skolen fredag og unngå kontakt med andre.

Kommunen informerer fortløpende de som må kartlegges nærmere. Koronavirus gir vanligvis lette symptomer hos unge mennesker, ifølge kommunen.

Stenger ikke skoler

Eleven har vært på feriereise i Nord-Italia. Eleven ble testet torsdag og har bare vært på skolen én dag denne uken, og var da symptomfri. Helsesjef Marit Anda anser smitterisikoen som liten.

Helsesjefen forteller at det foreløpig ikke er aktuelt å stenge skoler i kommunen.

– Vi utfører smittesporing ved den aktuelle skolen, slik vi gjør alle steder der smitte dukker opp. I et klasserom er mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter å regne som nærkontakt.

Tidligere på torsdag opplyste Sandnes kommune at en person bosatt i kommunen har testet positivt for koronaviruset.

Nasjonale føringer

Anda sier at kommunen arbeider i tråd med nasjonale føringer.



– Det er viktig at vi alle bidrar til å begrense smitte. Personer som har vært i områder med vedvarende smitte siste 14 dager eller i direkte kontakt med smittede, og har symptomer på luftveisinfeksjoner eller feber må ringe legevakten, sier helsesjefen.



Anda minner om at hyppig håndvask og hosting i papir eller albukroken er svært viktig for å redusere smitte.

Har du spørsmål om det nye koronaviruset, og du ikke finner svar på nettsidene, kan du ringe 815 55 015.

FHIs definisjon av mistenkte og bekreftede tilfeller, samt hva som er nærkontakter, finner du på FHIs nettsider. De som oppfyller kriteriene og mistenker at de er smittet eller syke, skal ringe legevaktens koronatelefon 51 91 40 30

Telefonen er bemannet av sykepleiere som vurderer om det er behov for at du tester deg for smitte. Åpningstiden er hver dag hele uken mellom kl. 09.00 – 22.00.