Politikerne jubler over at utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger har vedtatt å bevare Vestre Åmøy barnehage i Rennesøy kommunedel. Her er leder av Vestre Åmøy velforening Jakob Hegreberg (f.v.), verneombud og fagarbeider i Vestre Åmøy barnehage Gunn Årthun, Kristoffer Sivertsen (Frp) og Mette Vabø (V) avbildet utenfor barnehagen.