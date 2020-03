Avlyser politiske møter

Kontrollutvalget, utvalg for helse og velferd, utvalg for oppvekst og utdanning, Stavanger kommunestyre, Storhaug kommundelsutvalg, Rennesøy kommunedelsutvalg, Finnøy kommunedelsutvalg, utvalg for miljø og utbygging, og utvalg for by- og samfunnsutvikling avlyser sine møter i tidsrommet 16. mars til 26. mars. Eventuelle hastesaker overføres til formannskapet.

LES OGSÅ: Gratis parkering i byene: – En håndsrekning til sentrum

Følger nasjonale råd

Ordfører i Stavanger kommune, Kari Nessa Nordtun (Ap), forteller RA at politikerne følger de retningslinjene de er gitt, for å begrense smittespredning.

– Vi er ikke mer enn 30 personer til stede i salen og det er mer enn en meter mellom politikerne. Vi velger å utsette presentasjoner dersom det lar seg gjøre, og holder oss til sakene på sakslistene, sier hun.

– Så lenge møtene lar seg gjennomføre i tråd med nasjonale råd, gjør vi det. Men, ting kan endre seg underveis, legger Nessa Nordtun til.

Akkurat hvor lenge politikerne må avlyse møter, er ordføreren usikker på.

– Dette vurderes fortløpende. Vi legger også til rette for at man kan delta i møtet via Skype, sier hun.

Nessa Nordtun forteller at det er viktig at politikerne generer politikk som kan føre til aktivitet i næringslivet nå.

– De helsemessige og økonomiske konsekvensene er enorme, og det vil selvsagt påvirke politiske vurderinger fremover, sier hun til RA.

– Jeg er utrolig stolt av politikerne fra alle partier, både posisjon og opposisjon, i denne situasjonen. Alle stiller seg selv disponible, er løsningsorienterte og kommer med gode forslag til hvordan vi i beredskap kan løse store og små ting, legger hun til.

LES OGSÅ: Helsedirektøren: Ikke dra på hytta!

Kommunens nett-TV

Møtene som fortsatt gjennomføres kan følges på kommunens nett-TV av publikum og presse.

Formannskapet er delegert myndighet til å treffe vedtak i hastesaker, jfr Stavanger kommunes delegeringsreglement:

Formannskapet kan treffe vedtak på vegne av kommunestyret i hastesaker, jf.kommuneloven §11-8 første ledd. Berørte organer skal orienteres om slike vedtak i referatsak. Ved gjennomføring av møtene i kommunalutvalget og formannskapet, kan det bli aktuelt å benytte seg av muligheten for fjernmøter, jfr kommuneloven § 11-7.

LES OGSÅ: Stenger publikumstjenester for å forebygge koronasmitte