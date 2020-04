Avlyser årets Mablis-festival

Det er med tungt hjerte vi meddeler at Mablis 2020 offisielt er avlyst, heter det i en pressemelding markedssjef Kristine Grude Nesvik sendte ut onsdag kveld.

Dermed har koronapandemien ødelagt for enda en festival i Stavanger etter at Maijazz allerede har kastet inn håndkleet.

- I den siste tiden har vi jobbet for å finne ulike løsninger for festivalen, men etter at forbudet mot idretts- og kulturarrangementer ble utvidet til 15. juni er vi helt nødt til å dra i nødbremsen. På mange måter mottok vi regjeringens beslutning med blandede følelser. På den ene siden er vi enormt triste for at vi ikke nok en gang får samlet masse musikkglade mennesker i Vålandskogen, på den andre siden så er dette helt nødvendige tiltak for å håndtere den pågående pandemisituasjonen. Vi håper at alle våre kolleger over hele landet som skal arrangere festival etter 15. juni får en rask avklaring. Det betyr mye for veien videre og for at det blir mange fantastiske arrangementer i 2021, heter det i pressemeldingen.

Festivalledelsen oppgir at de har fått mange tilbakemeldinger som viser hvor mye Mablis betyr for folk, og arrangørene blir inspirert av at mange billettkjøpere ønsker å donere beløpet for forhåndskjøpte billetter

- Stavanger trenger et rikt kulturliv for å være en god by å bo i, og ved å avstå refusjon på kjøpte billetter hjelper det enormt for å kunne realisere fremtidige kulturtilbud, skriver arrangørene i pressemeldingen.

Mablis-ledelsen viser til at de jobber for en kompensasjonsordning for kjøpte billetter, og at informasjonen om ordningen vil komme veldig snart.