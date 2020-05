Avgiftsfri parkering forlenges

Den midlertidige avgiftsfrie parkeringen på offentlige parkeringsplasser i Sandnes sentrum forlenges fram til 1. august. Det opplyser Sandnes kommune onsdag.

– Det har vært krevende tider for det lokale næringslivet, og de er ikke over den økonomiske kneika ennå. Alle er tjent med at vi klarer å opprettholde et livlig og levende sentrum, og avgiftsfritaket blir i så måte et bidrag for kunne å lykkes med det, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap).

Koronafullmakt

Partienes gruppeledere har gitt enstemmig tilslutning om å utvide ordningen med avgiftsfri parkering, og Wirak har brukt sin fullmakt i saken.

Avgiftsfritaket gjelder på offentlige parkeringsplasser med den tidsbegrensningen som står oppgitt på skilt (1, 2 eller 3 timer).

Gratis siden 13. mars

Ordningen med avgiftsfri parkering i sentrum ble innført 13. mars i år. Hensikten var å bidra til at befolkning og næringsliv ble rammet så lite som mulig av koronasituasjonen.

Etter den tid har avgiftsfritaket blitt forlenget to ganger.