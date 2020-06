Onsdag åpnet årets koronapregede utgave av Sandnesugå i Sandnes sentrum. Samtidig ble det klart at Kaja Moe er årets «Sentrumsgaug» i Sandnes.

Det var ordfører Stanley Wirak (Ap) som overrasket Moe med utmerkelsen.

– Butikkeieren tildeles den årlige prisen for hennes store bidrag til Sandnes sentrum gjennom sin butikk Kaja as og for sitt sterke personlige engasjement for Langgata og byen, opplyser Sandnes sentrum i en pressemelding.

LES OGSÅ: Nedbemanningen i oljesektoren øker

Butikk i 15 år

Kaja Moe startet sin butikk Kaja as i Langgata i 2005 som tilbyder av klær og sko til damer i alle aldre.

Mange kunder fra både Sandnes og regionen har Kaja as som sin yndlingsbutikk og kommer stadig innom, ikke bare for en handel, men også for å slå av en prat, melder sentrumsforeningen i begrunnelsen for prisen.

– Kaja er opptatt av at alle skal trives og få gode opplevelser i sentrum. Under arbeidet med oppgraderingen av Langgata stilte hun opp med nylagde vafler og kaffe til arbeiderne som jobbet for å gjøre gata flott.

LES OGSÅ: Satser stort på hydrogen: – Rogaland kan bli pioner-fylket

Undertøy for brystkreftopererte

I 2016 så Kaja at det manglet et tilbud på undertøy for kvinner som er operert for brystkreft.

– Dette er en viktig tjeneste for kvinner i en spesiell situasjon, og Kaja er den eneste som tilbyr denne typen produkter i hele regionen.

«Sandnes på høge hæler» er et av prosjektene hvor Kaja er en av drivkreftene. Dette er en gjeng kvinnelige Sandnes patrioter som ønsker å skape treffpunkt og arrangement, for byens innbyggere, nabobyer og omegn.

LES OGSÅ: Ulf-treneren møter gamleklubben i første runde

Sandnesugå og Sentrumsgaugen

«Sentrumsgaugen» deles ut en gang per år, under åpningen av Sandnesugå. Prisen tildeles en person, bedrift eller organisasjon som gjennom arbeid, hobby, framferd eller lignende har gjort en spesiell innsats for Sandnes sentrum.

Sandnesugå, som varer fra onsdag 3. juni til og med lørdag 6. juni, blir noe annerledes enn tidligere utgaver.

– Det er ikke mulig å ha noen vanlig offisiell åpning, boder eller underholdning i gata. Men, pynting er smittefritt, og Langgata er pyntet for sommeren med flagg, blomster, sommerfugler og lyslenker, melder Sandnes Sentrum.

– Men alle butikkene er gjenåpnet og mange har flyttet ut i gata disse dagene, opplyses det ved åpningen onsdag.

LES OGSÅ: 1252 færre arbeidssøkere i Rogaland den siste uken