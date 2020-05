Åpner for organisert svømming

Det skriver Stavanger kommune i en pressmelding. 12.mars ble svømmehaller og skolebasseng stengt i hele landet som følge av Covid-19 – forskriften §14b. Nå åpner regjeringen for at svømmehallene kan åpnes for organisert svømming så lenge smitteverntiltakene kan opprettholdes.

– Beredskapsledelsen i Stavanger kommune besluttet 27. mai at svømmeanleggene i kommunen kun åpnes hvis det også blir tillatt å bruke dusjer og garderober. I en pressekonferanse 28. mai varsler regjeringen at garderober og dusjer nå kan åpnes, så lenge 1 meters-avstanden kan overholdes, skriver Stavanger kommune.

– I første omgang er det Stavanger svømmehall og Gamlingen som åpnes, og det er foreløpig kun for organisert svømming, sier fagleder idrett i Stavanger kommune, Monika Eie.

LES OGSÅ: Vil ikke åpne svømmehallene

Mulig åpning for publikumssvømming

Fra regjeringens side er det intensjon om å åpne for publikumssvømming fra 15. juni.

– Det skal utarbeides en smittevernveileder som skal legge føringer for hvordan åpningen av svømmeanleggene skal foregå, skriver Stavanger kommune. Dette vil det komme mer informasjon om senere.