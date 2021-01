Ap-nestleder Hadia Tajik er blitt mor

Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik er blitt mor for første gang. Det bekrefter de nybakte foreldrene på Facebook tirsdag.

– Frå no av ber eg hjartet på utsida. Ho skal heite Sofia, etter mor mi, Safia. Kristian og eg er så takksame for hjelpen me har fått av dei flinke folka på Ullevål, skriver nestlederen på sin Facebook-side.

– Her er Sofia Tajik Skard. Ei utrolig vakker jente som vi har ventet veldig på. Mor og barn har det fint og jeg er blitt en ufattelig stolt trebarnsfar, skriver Tajiks forlovede, Kristian Skard. Han har to barn fra før.

VG skriver at paret har vært forlovet siden 2019, og at Ap-nestlederen avslørte nyheten om familieforøkelsen på sin Facebook-konto i sommer.