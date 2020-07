Ansatt ved SUS har testet positivt på korona-viruset

– En medarbieder har testet positivt, og som følge av det er 18 andre medarbeidere og ti pasienter satt i karantene. Vi har iverksatt nødvendige tiltak for å spore opp smitte på sykehuset, sier klinikksjef i mottaksklinikken ved Stavanger universitetssjukehus, Erna Harboe. Ingen andre skal ha fått påvist smitte, og den smittede er satt i isolasjon.

Torsdag ble det avholdt en pressekonferanse ved SUS, og Harboe fortalte at sykehuset har satt beredskap og at de holder på med å håndtere driften. Per nå er det ikke aktuelt å stenge sengeposter.

– Vi har god oversikt over utbruddet, og følger opp alle ansatte og pasienter som har vært involvert. Vi har full kartlegging av situasjonen, sier hun.

Den smittede skal ha veldig lette symptomer, og fikk påvist smitte onsdag.

– Medarbeideren har ikke vært i utlandet, og har forholdt seg til retningslinjer, sier Harboe under pressekonferansen.

Sykehuset har kontroll på smitteutbruddet

Foreløpig vet ikke sykehuset bakgrunnen for hvordan den ansatte ble smittet, men personen blir ivaretatt veldig godt og fulgt opp av bedriftshelsetjenesten og smittevern. SUS besluttet å sette 18 medarbeidere og ti pasienter i karantene, og Harboe påpeker at dette er ordinære smittevernsrutiner og at sykehuset har kontroll på smitteutbruddet.

– I hovedsak gjelder dette en avdeling, men flere avdelinger har ansatte som er satt i karantene, sier Harboe og forteller at de foreløpig ikke går ut med hvilken avdeling det gjelder.

Den smittede har ikke vært på jobb med symptomer.

– Etter rutinene sporer vi hvem den smittede har vært sammen med de siste 48 timene etter at personen ble syk, sier Harboe til RA.

Klinikksjefen forteller at de har tenkt at det kan oppstå smittesituasjoner blant ansatte nå som det er mer reiseaktivitet enn tidligere. Likevel er ikke dette et resultat av det. Den smittede har ikke vært på reise, og har fulgt alle ordinære rutiner.

– Man må nå ha en årvåkenhet til at det kan være smitte i samfunnet og generelt, sier Harboe.

Den smittede gjorde alt rett

Smittevernoverlege ved SUS, Jon Sundal, forteller RA at han har vært bekymret for at dette skulle skje med sykehusets ansatte.

– Vi tenker på at vi kan få positive ansatte, slik som kan skje ellers i samfunnet, men det vil nok skje sporadisk. Vi har tatt høyde for dette, og det er klart at vi har oppfordret de ansatte til å holde seg hjemme dersom de har milde luftveissymptomer. Vedkommende som har testet positivt har gjort alt rett, og var hjemme når en oppdaget at en var syk, gikk og testet seg, og testet positivt, sier han.

– Vi må alle huske på å holde avstand, vaske oss og holde oss hjemme dersom vi blir syke. Det er det vanlige som vi har mast om i mange måneder, og som alle må tenke på videre, legger han til.

Sundal tror at dette smittetilfellet gjør alle oppmerksomme på at det fortsatt er mulig å bli smittet.

– Jeg håper at vi har klart å ta alt som er av de som har vært i kontakt med den smittede, slik at det ikke blir noe mer smitte, sier han.