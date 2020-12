Det er Stavanger kommune som melder at en ansatt ved Haugåstunet sykehjem har fått påvist covid-19.

Den smittede ansatte har ikke hatt direkte pasientkontakt, opplyser kommunen.

– For å utelukke at smittekilden er på sykehjemmet, vil beboere og ansatte som den ansatte kan ha hatt kontakt med uken før vedkommende ble syk bli testet. Den ansatte har ikke hatt nærkontakt med ansatte eller beboere, skriver kommunen i en pressemelding.

Lav risiko

Smittevernoverlege Runar Johannesen i Stavanger kommune er ikke veldig bekymret for smitten ved Haugåstunet.

– Risikoen for smitteoverføring er veldig lav. Vi er ikke så veldig bekymret, men velger å teste beboere likevel siden smitte på sykehjem kan få store konsekvenser. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å forsikre oss om at ingen beboere er smittet før vi går inn i julen, sier smittevernoverlege Runar Johannessen.

Riska-elever i karantene

I Sandnes er to ansatte ved Riska ungdomsskole smittet, melder Sandnes kommune.

Det har ført til at elever på 10. og 9. trinn er i karantene, og at skolen holdt stengt tirsdag som skulle vært siste skoledag.

Det var mandag ettermiddag at de to ansatte ved Riska ungdomsskole positivt på covid-19. En stor gruppe elever både på 10. og 9. trinn må i karantene og skal testes. Også mange lærere er definert som nærkontakter og må i karantene, melder kommunen.

Åtte nye tilfeller lille julaften

Sandnes kommune opplyser onsdag at det er bekreftet 8 nye tilfeller totalt, inkludert to lærere og elever ved Riska ungdomsskole. De nye smittede inkluderer også en ansatt ved Ganddal barnehage. Avdelingen i barnehagen der den smittede jobber er satt i karantene.

De smittede i Sandnes 23. desember fordeler seg slik:

* Barn 10-20 år (ukjent smitte, smittesporing pågår)

* Kvinne i 40-årene (nærkontakt)

* Kvinne i 30-årene (nærkontakt)

* Barn 10-20 år (nærkontakt)

* Mann i 30-årene (nærkontakt)

* Kvinne i 50-årene (nærkontakt)

* Mann i 50-årene (ukjent smitte, smittesporing pågår)

* Kvinne i 20-årene (nærkontakt)

Vgs-elev smittet i Sola

Sola kommune melder at en elev ved Sola videregående skole smittet. Dette ble bekreftet tirsdag kveld.

– Vedkommende er selv nærkontakt og dermed er smittevei kjent. Smittesporingsteamet jobber onsdag morgen med å kartlegge nærkontakter. De elevene som er potensielle nærkontakter av eleven, er foreløpig bedt om å avvente ny beskjed fra smittesporingsteamet i løpet av formiddagen, når situasjonen er mer kartlagt, opplyser Sola kommune.

Lav terskel for testing

Assisterende kommuneoverlege i Sola, Kristian Jong Høines, minner samtidig alle om å ha lav terskel for å teste seg dersom man har symptomer.

– Hold også oversikt over hvem og hvor mange du er sammen med i løpet av julehøytiden. Det kan gjøre smittesporingsarbeidet enklere dersom smitte skulle oppstå, minner Høines om.

