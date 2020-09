Ansatt smittet på intensivavdelingen på Stavanger universitetssjukehus

– En medarbeider som er tilknyttet intensivavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus, fikk påvist covid-19 mandag 28. september, opplyser sykehuset i en pressemelding.

– Sykehuset har satt i gang nødvendige tiltak for karantene og smitteoppsporing, heter det i meldingen.

SUS inviterer til pressekonferanse klokken 10.30. RA viste pressekonferansen direkte i samarbeid med NRK Rogaland. Se den i sin helhet i vinduet over

LES OGSÅ: Korona: SUS-ansatt testet positivt

Utsatt operasjoner

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har utsatt tirsdagens planlagte operasjoner etter at en ansatt på intensivavdelingen har fått påvist covid-19.

Sykehuset har endret beredskapsnivået fra grønt til gult, noe som medfører at situasjonen blir håndtert med utvidet innsats, samt at det blir satt inn ekstraordinære ressurser og tiltak, opplyser sykehuset i en pressemelding.

– Vi tester bredt, selv om vi ikke forventer å finne mange positive testsvar. Men vi gjør det for å få best mulig oversikt. Vi mener vi begynner å få oversikt over situasjonen nå. Vi ber om at besøkende må tenke nøye gjennom om de må på besøk den nærmeste tida, sier administrerende direktør Helle Schøyen.

LES OGSÅ: Stavanger-kvinne påvist korona

Syv i karantene

Den smittede medarbeideren, som var på jobb torsdag og fredag, jobbet på intensivavdelingen og postoperativ avdeling, hvor all aktivitet nå er stanset.

Syv ansatte er satt i karantene, skriver Stavanger Aftenblad.

Sykehuset jobber nå for fullt med smittesporing og tester aktuelle medarbeidere og pasienter fortløpende.