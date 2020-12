Ansatt på sykehjem i Sola er koronasmittet

Det skriver kommunen i en pressemelding.

– En ansatt hjemmeboende i en nabokommune ble tirsdag bekreftet smittet. Den ansatte har hatt lite pasientkontakt, men flere andre ansatte er satt i karantene. FHIs anbefalinger for testing i sykehjem følges.

Grunnet ombygging på Sola sykehjem, har avdelingene vært oppdelt i to, og den ansatte kun vært på avdelingen som er midlertidig flyttet til gamle Soltun.

– Smittesporingsteamet i Sola er i gang med videre kartlegging av situasjonen, og ansatte som regnes som nærkontakter blir testet i løpet av onsdag. Vi er også i gang med å varsle pårørende, og det vil per nå ikke bli mulig å besøke den berørte avdelingen, sier virksomhetsleder Tom Laab til kommunen.

LES OGSÅ: Kommer med ny felles koronaforskrift

Ansatte i hjemmetjenesten satt i karantene

Videre i pressemeldingen opplyses det at en bruker av hjemmetjenestene i Sola har fått påvist smitte, og at tilfellet er med kjent smittevei. En rekke ansatte i hjemmetjenesten i Sola er derfor også i karantene. Denne situasjonen kartlegges også videre.

– De videre tre smittetilfellene har alle kjent smittevei. To av tilfellene er nærkontakter av smitteklyngen fra Ræge menighet.

Det ble også registrert at to smittede personer ankom Sola fra offshorevirksomhet. Disse ble satt i isolasjon ved ankomst etter avtale med bedriftshelsetjenesten. Flere nærkontakter er også sendt til Sola for karantene.