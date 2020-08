Ansatt i barnehage i Stavanger smittet

Smittevernoverlege Runar Johannessen forteller at de har god kontroll på smittesporingen, og at aktuelle personer settes i karantene.

– Det er tegn som tyder på at personen kan ha hatt smitte tidligere, og det er ikke sikkert at det er en aktuell covid-infeksjon nå. Vi kan likevel ikke med sikkerhet utelukke muligheten for resmitte og at det er en aktuell infeksjon, og smittetilfellet behandles derfor som dette, sier Johannessen.

Ifølge Johannessen er det mye som tyder på at vedkommende var smittet med covid-19 i mars.

– Det er mulig at rester av smitten befinner seg i slimhinne til vedkommende, eller at vedkommende kan ha blitt smittet på nytt. Uansett blir vedkommende behandlet som en positivt smittet, sier Johannessen til RA.

Ledelsen i barnehagen kontakter nå foreldrene. Den aktuelle avdelingen holdes stengt til og med onsdag.

