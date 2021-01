Anbefaler idrettslag å avlyse idrettsfritidsordninger

Det skriver kommunen i en pressemelding tirsdag kveld.

– Anbefalingen gjelder alle idrettsfritidsordninger, både for utendørs og innendørsidrett. Dette betyr at for eksempel tennisfritidsordninger, håndballfritidsordninger, fotballfritidsordninger og ishockeyfritidsordning anbefales å holde stengt frem til og med 18. januar, skrives det.

Videre i pressemeldingen står det at disse fritidsordningene omfatter som regel ulike klasser og skoler, og i enkelte tilfeller skolekretser og kommuner. Samtidig er størrelsen og kvaliteten på lokalene fritidsordningen holdes i varierende, og det er usikkert om smittevernet kan overholdes til enhver tid. For å redusere risikoen for store smitteutbrudd anbefales det nå å holde disse fritidsordningene stengt.

Foreldre som får behov for plass i kommunal SFO oppfordres til å ta kontakt med sin skole.