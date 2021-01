Alle videregående skoler på rødt nivå

Fra og med 4. januar er de videregående skolene i Rogaland på rødt nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det kan bety tidvis digital undervisning, men det betyr ikke at skolene stenger, skriver Rogaland fylkeskommune på sin nettside.

– Det er viktig å presisere at rødt nivå ikke betyr stengte skoler, men at skjerpede avstandskrav kan føre til at mange elever får en kombinasjon av stedbasert og nettbasert opplæring, sier fylkesdirektør for opplæring i Rogaland fylkeskommune Joar Loland.

Kunnskapsministeren har vært tydelig på at alle elever skal ha et tilbud som innebærer oppmøte på skolen i løpet av en uke.

Den enkelte skole vil informere om hvordan endringen vil påvirke deres skolehverdag.

Se gjeldende smitteveileder for mer informasjon om drift av de videregående skolene.

