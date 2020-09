Aibel får viktig Equinor-studie

Det melder Aibel i en pressemelding tirsdag.

– Vi gleder oss til å bli en del av den nye banebrytende Askja/Krafla-utbyggingen, sier Nils Arne Hatleskog, konserndirektør for feltutvikling og havvind i Aibel.

– Vi ser tildelingen som en anerkjennelse av evnene Aibel har utviklet gjennom årene innen ubemannede anlegg, først innen havvind transformatorstasjoner, og nå brakt til et nytt nivå for ubemannede prosessplattformer, i et inspirerende samarbeid med Equinor, legger han til.

Studiens hovedmål er å modne konseptet ytterligere med oppkopling (tie-in) til vertsplattformen som ligger i NOA-området (Nord for Alvheim), som driftes av Aker BP.

I nært samarbeid med kunden Equinor vil Aibel sikre pålitelig og robust design, med minimalt behov for vedlikehold, forenkling av systemer og funksjoner på plattformen, i tillegg til automatisering og digitalisering.

Her vil Aibel benytte seg av erfaring fra tidligere konseptstudier på Krafla og Peon og kompetansen selskapet har fått fra ubemannede plattformkonsepter generelt, både innen olje og gass og innen havvind.

Studien blir utført i Concept & Studies-gruppen i Asker og er allerede i gang. Den første fasen varer til desember 2020.

