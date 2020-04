9. dag uten koronasmitte i Stavanger

Runar Johannesen, smittevernoverlege i Stavanger kommune sier at FHI har utvidet reglene når det gjelder testing og Stavanger kommune vil følge opp dette og teste flere personer for covid-19.

– Dette er noe vi har hatt lyst til hele tiden. I tillegg har vi fått testkapasiteten på plass. Det betyr at vi nå ønsker å teste alle som har symptomer på covid-19, sier Johannessen til RA.

Med symptomer mener han feber, hoste og kortpustethet, og fortsatt er det slik at en skal kontakte fastlegen.

– Samtidig er det viktig å få fram at alle som ikke er i risikosonen eller som er helsepersonell kan vente hjemme et par dager før de tar kontakt med oss. Går det over etter et par dager, så er en frisk igjen. I tillegg er det slik at testen ofte ikke slår ut før det har gått noen dager.

– Når vi nå åpner litt igjen er det viktig å ha kontroll. Tester vi alle med symptomer, vil vi oppdage dem som er syke. Dermed vil vi ha kontroll, sier Johannesen.

LES OGSÅ: Smittevernoverlege: – Vi holder pusten

Det var torsdag den 9. dagen på rad der det ikke var registrert nye personer med koronasmitte i Stavanger.

– Dette er ganske så utrolig og viser at det er veldig få smittede i Stavanger. Men grensene innad i landet er ikke stengt og vi har ikke oppnådd flokkimmunitet. Samtidig forventer vi ikke noen stor økning før sensommeren eller høsten, sier Johannessen.

Han tror at det på et eller annet tidspunkt vil bli en smitteøkning.

– Likevel er det vanskelig å spå utviklingen, og vi planlegger for alle mulige scenarioer, sier Johannessen.

De siste dagene har det blitt testet 50 til 60 personer daglig.

– Jeg forventer at vi må teste noe mer enn dette i tiden framover, sier Johannessen.

LES OGSÅ: Smittevernoverlege: – Har vært kjempeheldige

LES OGSÅ: Smittevernoverlege: – Det er trygt å gå til legen