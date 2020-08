Mer enn 400.000 gifte eller samboende nordmenn forteller partneren at innkjøp de har gjort var rimeligere enn de i realiteten var.

Kvinner bløffer mest om prisen på klær, mens menn unnlater å dele den reelle kostnaden på elektronikk.

– Det er alltid smart å være åpen om utgifter man har i et ekteskap eller samboerforhold. Samtidig tror jeg de fleste norske par lever godt med et par hvite løgner innimellom. Blir det store summer kan det imidlertid fort vekk bli en utfordring for fellesøkonomien og ikke minst samvittigheten, sier markedsdirektør i Klarna, Thomas Elvestad i en pressemelding.

Ifølge en undersøkelse Klarna har fått utført oppgir hele 15 prosent av de spurte at de ofte lyver om priser på produkter de har kjøpt, og oppgir en lavere pris enn den reelle kostnaden til sin samboer eller ektefelle.

Ifølge SSBs befolkningsstatistikk skulle det tilsi at mer enn 425.000 gifte eller samboende nordmenn gjør dette.

De som innrømmer at de bløffer mest om prisen på ting de kjøper er i aldersgruppen 40-49 år. Her sier nesten 1 av 4 at de ofte gjør dette (23 prosent). Menn og kvinner er omtrent like gode når det kommer til å bløffe om egne innkjøp.

Ekspert: Å «sminke» priser er en velkjent hverdagsfloke hos mange par

Dette er en utfordring som den kjente frittstående par- og familieterapeuten hos Åpen Dialog i Sandnes, Kate Elin Søyland, kjenner godt igjen fra mange terapitimer med norske par.

– Å «sminke» pris for å dekke over økonomiske prioriteringer er en av flere velkjente hverdagsfloker som jeg kjenner igjen fra terapirommet. Den som gjør det synes gjerne det bare er en bagatell, mens den andre opplever at det skader tilliten i forholdet. Ofte stilles spørsmålet: Hvis han eller hun lyver om dette, hva mer kan min kjære lyve om, sier par- og familieterapeuten.

Kvinner handler mer, menn handler færre ganger og dyrere

Ifølge undersøkelsen oppgir menn at de bruker mindre penger enn de faktisk gjør på elektronikk. Deretter følger kategoriene pengespill og klær og mote. For kvinners del er det klart vanligst å oppgi til partneren at de bruker mindre penger på klær og mote enn de faktisk gjør. Deretter følger kategorien kosmetikk og accessories.

Ifølge Klarnas salgsstatistikk fra mer enn 7000 norske nettbutikkene som benytter deres løsninger, er klær/sko og elektronikk blant kategoriene som er mest kjønnsdelte. Mens kvinner står for 82 prosent av netthandelen av klær og sko så langt i 2020, er mennenes andel av elektronikkjøp i samme periode 65 prosent.

– Innenfor netthandelen ser vi også en klar tendens til at kvinnene handler langt oftere, mens menn gjerne handler sjeldnere, men dyrere enkeltprodukter. Vår undersøkelse sier imidlertid ingenting om prisene blir sminket mer eller mindre om produktene blir dyrere, men det kan være nærliggende å tenke seg det, sier Klarnas markedsdirektør, Thomas Elvestad.

Kan oppfattes som økonomisk utroskap

Denne typen usannheter kan ifølge Søyland på sikt ende opp med å bli en slitasje på forholdet. En tendens til å sminke sannheten for å dekke over småbeløp kan fort gjøre oss fristet til å benytte samme strategi når mer står på spill.

– Det å være uærlig om hva et produkt koster eller å gjemme nye plagg innerst i klesskapet kan oppfattes som økonomisk utroskap. Spør deg selv hvorfor du gjør det. Som andre former for utroskap kan dette i verste fall føre til alvorlige kriser. Blir tilliten og åpenhet rundt felles økonomi brutt flere ganger, er det ikke uvanlig at par i slike forhold kan få samlivsproblemer, sier Åpen Dialogs terapeut, Kate Elin Søyland.

Dette er produktkategoriene menn oftest bløffer om prisen på til sin ektefelle/ samboer:

1. Elektronikk

2. Pengespill

3. Klær og mote

Dette er produktkategoriene kvinner oftest bløffer om prisen på til sin ektefelle/ samboer:

1. Klær og mote

2. Kosmetikk og accessories

3. Hus og hjem

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 13-15 mai gjennomført til sammen 1021 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år.