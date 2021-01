36 nye smittetilfeller

Det melder kommunen på sine nettsider fredag.

– To av tilfellene er reiserelaterte, 30 var definert som nærkontakter, to har usikker smittekilde, og to har ukjent smittekilde, skriver kommunen.

NTB opplyser om at 36 tilfeller er en mindre enn snittet for de foregående sju dagene, og nøyaktig samme antall kommunen kunne melde om for en uke siden.

Smittetilfellene fordelt på aldersgrupper:

0-9 år: 7 personer

10-19: 2 personer

20-29: 8 personer

30-39: 10 personer

40-49: 3 personer

50-59: 4 personer

60-69: 2 personer

70-79: 0 personer

80-89: 0 personer

Antall testet: 554