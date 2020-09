31 pensjonister på busstur har testet positivt for Covid-19

31 av 41 passasjerer fra Sør-Rogaland har testet positivt for korona etter en busstur på Vestlandet. Kommunene i området jobber for å begrense smitten. Det opplyste ordførere og varaordførere fra Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Smittevernoverlege i Sandnes og Gjesdal, Hans Petter Torvik, sa under pressekonferansen at 29 av 41 passasjerer på bussen har testet positivt for Covid-19. Kort tid etter ble tallet oppjustert til 31.

Av de smittede er 15 fra Stavanger, seks fra Sola, fem fra Sandnes, fire fra Randaberg og én fra Hå.

Alle testet og kjørt hjem

Bakgrunnen for testingen var at en kvinne fra Sandnes, som var en del av reisefølget på bussen, ble lagt inn på sykehus i Bergen på søndag. Bussen, som var på vei til Stavanger mandag, ble dirigert direkte til test-teltet på Forum, hvor samtlige passasjerer ble testet.

Etter testen ble alle passasjerene kjørt rett hjem, og der har de vært i karantene siden de ble testet.

Til RA sier Torvik at alle i bussen er i risikogruppen rent aldersmessig, men at ingen foreløpig er alvorlig syke.

– Det har spredt seg i bussen, men ikke utenfor. Nå jobber Sandnes kommune og FHI med å følge opp alle stedene bussen har stoppet, sier Torvik.

– Hvordan mener du situasjonen i regionen er nå?

– Situasjonen er akkurat på vippepunktet. Hvis det ikke settes i gang tiltak kan vi veldig fort miste kontrollen, sier Torvik.

Testsvarene fra busspassasjerene kommer ikke tilbake samtidig. Foreløpig har to testet negativt, men Torvik sier til RA at antall positive kan øke etter hvert som prøvesvarene kommer tilbake.

Godt samarbeid mellom kommunene

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sier de fire kommunene kalte inn til pressekonferanse tirsdag kveld fordi det var et stort antall smittede som berørte flere kommuner.

– For oss er det viktig å understreke alvoret i situasjonen, men også at vi på tross av det har kontroll, sier Nessa Nordtun til RA.

Hun mener alt ble gjort riktig i situasjonen med busspassasjerene ved at de ble testet umiddelbart og så kjørt rett hjem. Nå mener ordføreren at vi skal fortsette dagliglivet som før, men at vi likevel ikke må slappe for mye av.

Ordføreren sier den økte smitten den siste måneden har vært ventet, og at kommunen har forberedt seg på det.

– Vi har god kontakt med FHI og samarbeider tett med de andre kommunene. Vi bistår hverandre og hjelper med smittesporing, sier Nessa Nordtun, som legger til at hun har sympati med dem som var på tur og ble smittet.

– Er det aktuelt å stramme inn på for eksempel private arrangementer, slik som i Oslo?

– Per nå har vi ikke en smittesituasjon som tilsier at det er nødvendig. Vi har to lokale klynger vi har kontroll over, men hvis vi opplever en voldsom spredning med ukjent smittekilde må vi vurdere å iverksette slike tiltak, sier Nessa Nordtun til RA.

Hun mener en ny og strengere nedstenging nå vil gå hardt utover skoler, barnehager, bedrifter og folks livskvalitet, og at det derfor ikke vil gjøres før det er nødvendig.

– Vi er i forkant når det gjelder håndteringen og vi er føre var. Men det er viktig at tiltakene vi innfører har legitimitet i befolkningen. Hvis det ikke er smitte kan vi ikke gå i en konstant lockdown. Da mister vi folk vi trenger å ha med på laget for å få dette til, sier Nessa Nordtun.

RA observerte en buss utenfor koronatestsenteret ved Stavanger Forum mandag kveld. Flere av passasjerene hadde da munnbind på seg.