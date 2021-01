Mandag opplyser Stavanger kommune om 31 nye smittetilfeller i kommunen. Av de positive var 17 definert som nærkontakter, 9 har ukjent smittekilde, 2 er reiserelaterte og 3 har usikker smittekilde

Fordelt på aldersgrupper:

0-9 år: 1

10-19: 4

20-29: 11

30-39: 1

40-49: 2

50-59: 9

60-69: 2

70-79: 1

Antall testet: 622

Engelsk virusvariant påvist i Stavanger

Folkehelseinstituttet meldte søndag 3. januar at den engelske virusvarianten er funnet hos en person som kom til Stavanger fra Storbritannia i begynnelsen av desember.

– Denne personen var først i reisekarantene og deretter i isolasjon. Det er derfor ikke vært nærkontakter som kan være smittet, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden i Stavanger kommune.

Ansatt i botiltak koronasmittet

En ansatt i et av Stavanger kommunes botiltak testet positivt for covid-19 søndag kveld. Dette er ikke et botiltak for eldre.

Den ansatte var symptomfri og på jobb 30. desember og første nyttårsdag, og fikk symptomer om kvelden 1. januar.

Vedkommende har brukt munnbind på jobb og har kun vært i nærheten av én beboer, som nå er i karantene. De andre ansatte ved botiltaket skal også testes, for sikkerhets skyld.

Alle berørte er varslet.

