31 koronasmittet etter pensjonisttur med buss

31 av 41 passasjerer fra Sør-Rogaland har testet positivt for korona etter en busstur på Vestlandet. Kommunene i området jobber for å begrense smitten.

Det opplyste smittevernoverlege i Sandnes kommune, Hans Petter Torvik på en pressekonferanse tirsdag kveld.

De smittede var pensjonister på tur. Totalt 41 passasjerer var med bussen.

– 15 er i Stavanger, seks i Sola, fem i Sandnes, fire i Randaberg og én person fra Hå, sa Torvik.

Han understreket at alle passasjerene ble testet etter at de kom tilbake til regionen, og at de etterpå ble kjørt rett hjem der de har vært i karantene siden. De som har testet positivt har alle fått beskjed.

RA observerte en buss utenfor koronatestsenteret ved Stavanger Forum mandag kveld. Flere av passasjerene hadde da munnbind på seg.

– Vi har god kontroll på alle disse tilfellene, sa smittevernoverlegen.

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap), understreker likevel at utbruddet viser hvor viktig det er å ta forholdsregler for å hindre smitte.

– Vi vil ikke skremme folk, men vi må innse at dette kan bli verre, sa Wirak.

– Nå er det opp til oss å gjøre de rette tingene for å sørge for at vi kommer oss gjennom dette, la han til.

Saken oppdateres.