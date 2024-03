Sjøhus brant ned på Karmøy

– Det brenner i minst to av fire bygg, som ligger tett i tett, sa operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NTB kort tid etter at brannen ble meldt klokken 4.18.

Ifølge brannmannskapene var det en brannvegg som stanset videre spredning. Det var ingen personer i byggene.

Like før klokken 5.30 ble det meldt at det ikke lenger var spredningsfare, men naboer ble bedt om å holde vinduer og ventiler lukket på grunn av røyk i området.

Da nødetatene fikk melding om hendelsen ble det meldt om brann i et stort sjøhus med flere etasjer, men da brannmannskapene kom til stedet, var det flammer og røyk fra flere bygg.

Tre nabohus skulle evakueres, men det var kun folk hjemme i det ene huset. Politiet opplyser at kommunen er kontaktet for å skaffe husly for de evakuerte.

Politiet opplyser også et en høyspentledning i området ble klippet og isolert.

