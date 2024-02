Urmaker med 700 turer til Preikestolen

– Turen opp til Prekestolen kan ikke beskrives. Jeg ser alltid noe nytt. Det er alltid en opplevelse å gå, sier Frode Grøtteland begeistret.

I morgentimene tirsdag nådde Grøtteland Preikestolen for 699. gang. Ved 23-tiden samme dag nådde han toppen for 700. gang. Med nye brodder i vinterføret, brukte han knappe en time og 45 minutter opp og ned.

– Normalt tar det om lag en time og 15 minutter opp og ned, men om vinteren er det gjerne oppe i to timer. Rekorden er 55 minutter opp og ned.

– Har du et mål for hvor mange turer du skal gå?

– Nei, jeg har ingen mål. Jeg gjør kun dette her fordi jeg synes det er kjekt. Hvis det ikke er kjekt lenger, finner jeg på noe annet, sier han.

Frode Grøtteland på sin 700. tur til Preikestolen. (Mari Wigdel)

Nær 100 turer i året

Besettelsen startet i 2015.

– Jeg hadde vært fotballtrener og var smålubben. En dag gikk jeg til Preikestolen med en kompis og da bestemte jeg meg for at jeg skulle gå 100 turer på kort tid, sier Grøtteland, som også driver en urmaker i Sandnes.

Etter en del turer ble han involvert i Aktiv mot kreft, en stiftelse som jobber for etablere treningssentre, kalt Pusterom, på kreftsykehus i Norge.

– Jeg hadde et mål om å samle inn 100.000 kroner til Pusterommet på SUS. Det er et lavterskel treningstilbud for folk som er på vei tilbake inn i livet etter kreft. Da de åpnet på SUS fikk jeg være med å klippe snor, sier han.

– Hva driver deg til å bidra?

– Jeg er utrolig takknemlig for at jeg er frisk og rask og kan gjøre det.

– Går sjeldent alene

For Grøtteland er ikke gåturen noe han gjør i ensomhet. Aller helst vil han dele den med andre.

– Jeg går sjeldent alene. Det er nesten alltid sammen med tre, fire eller fem andre.

Det er en sosial happening, forteller han.

– Jeg står opp i 04.00–05.00 tiden om morgenen og kjører rundt og henter folk. Vi har med kaffe og har det løye i bilen, før det er første mann til Preikestolen. Så er det å komme seg ned og være glad for hvor flott det var i dag, sier han.

Han går opp med mange forskjellige mennesker.

– Jeg sikkert hatt med meg 600 mennesker opp. En gang hadde jeg med meg Pellegrino, en av de beste sprinterne fra Italia. Jeg har også hatt med meg folk fra USA, Canada, Finland. Men det er mest Per A. Thorbjørnsen, sier han og ler.

Det eneste han har å utsette på turene til toppen, er det lange kjøreturen fra Sandnes.

– Det er litt vel langt å kjøre. Det blir mange kilometer, sier han.

– Har du vurdert å flytte til Jørpeland?

– Nei, nei. Nei, sier han og legger til:

– De har masse fine turer og mange fine fjelltopper, men jeg flytter ikke til Jørpeland.

Med nye brodder brukte han 1 time og 45 minutter på tross av snø. (Mari Wigdel)

