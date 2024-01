− Mange forsinkelser, men få vet om rettighetene sine

− Om du tar Sørlandsbanen eller Jærbanen, og kommer fram mer enn én time forsinket, har du rett på halve billettprisen tilbake. Hvis du må ordne egen transport til destinasjonen, har du rett på erstatning for alternativ transport, typisk buss, taxi eller egen bil, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, til Rogalands Avis.

Nå vil Forbrukerrådet gjøre det lettere for togreisende å få oversikt over rettighetene de har ved forsinkelser eller innstillinger. Derfor har de lansert en togrettighetskalkulator.

− Kalkulatoren hjelper verken mot snø eller signalfeil, men vi håper dette kan bidra til at flere benytter de rettighetene de har, sier Iversen.

− Det er ingen hemmelighet at norske togpassasjerer opplever forsinkelser relativt hyppig. Samtidig ser vi at det er et stort underforbruk av passasjerrettighetene og krav om å få refundert billettkostnader, sier han videre.

I en spørreundersøkelse Norstat har utført for Forbrukerrådet sier nemlig åtte av ti at de ikke ba om refusjon sist gang de opplevde forsinkelser på over en halvtime med lokal- eller regionaltog. Seks av ti som reiste med langdistansetog og opplevde forsinkelse på mer enn én time oppgir det samme.

Jærbanen er strekningen mellom Stavanger og Egersund, som også er del av Sørlandsbanen. Bildet er fra togstasjonen i Stavanger sentrum. (Tonette N. Haaland)

− Enkelt og forståelig

Kalkulatoren til Forbrukerrådet er bygd med grunnlag i jernbanepassasjerrettighetsforordningen, som er det underliggende EU-regelverket som gir forbrukerbeskyttelse for norske togpassasjerer.

− Oppå disse reglene kommer togselskapenes egne vilkår. Vi har samkjørt rettighetene og laget en pedagogisk tjeneste der du kan fylle ut hva som har skjedd, slik at du får rettighetene presentert på en enkel, forståelig måte, sier Iversen.

Hvis du har opplevd problemer i luftfarten, har Forbrukerrådet en tilsvarende tjeneste for flypassasjerer.

Punktligheten stuper

Ifølge tall fra Go-Ahead, som Aftenbladet (krever abonnement) nylig fikk hentet ut, ble 796 tog på Jærbanen forsinket grunnet signalfeil i 2023, mens 6024 togturer ble forsinket på grunn av andre togs forsinkelser − av totalt 38.352 avganger.

Men selv om en forsinkelse er registrert, betyr det ikke nødvendigvis at toget ankom endestasjonen for sent. I statistikken blir toget vurdert som «upunktlig» først hvis forsinkelsen ved endestasjonen er fire minutter eller mer.

Videre ble 1412 togavganger helt eller delvis innstilt i 2023, og 185 av innstillingene skjedde på grunn av signalfeil.

Når signalfeil oppstår, blir kun de togene som direkte berøres registrert med «signalfeil» som årsak. Tog som må vente på grunn av et forsinket tog, blir i stedet registrert under «trafikkavvikling», opplyser Aftenbladet.

Punktligheten til togene som trafikkerer Jærbanen stuper. I årene fra 2018 til 2021 lå over det nasjonale punktlighetsmålet på 90 prosent, mens per utgangen av september lå toglinjen på 88 prosent punktlighet. Om morgenen og ettermiddagen, som er da aller flest reiser med tog, går punktligheten ned til rundt 70 prosent.

Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Han har nå gleden av å presentere en ny kalkulator som skal hjelpe togreisende å finne ut av rettighetene sine ved forsinkelser og innstillinger. (Forbrukerrådet)

