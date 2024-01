Hos Sølvberget kan du «låne» konsertbilletter: - Veldig kjekt å tilby

– Biblioteket handler om opplevelser, men dette er ikke ei plate, en film eller ei bok. Her kan du få det med deg fra sal og tribune. Det kan skape interesse og utvide horisonten, og lar flere delta i byen eller samfunnet. Det er veldig kjekt å kunne tilby.

Det sier Roar Houen, avdelingsleder ved Sølvberget bibliotek. Siden mai i fjor har alle med lånekort i Stavanger hatt muligheten til å «låne» en opplevelse i byen. Sølvberget har inngått et samarbeid med Viking, Oilers, Tou og Symfoniorkesteret.

– Idrettsbillettene er populære blant familier, mens konsertbillettene til Tou og Symfoniorkes er mer voksne folk, sier Houen.

Inspirert av Bergen

De første gratisbillettene var til hjemmekampen på Viking stadion 16. mai i fjor.

– Biblioteket i Bergen hadde et samarbeid med Brann. Da jeg kontaktet Viking, ville de med en gang og spurte hvor mange billetter de ga vekk. De ville så klart være bedre enn Brann, sier Houen og ler.

Konseptet er inspirert av biblioteket i Bergen, forteller Houen.

– Og jeg tror Bergen er inspirert av et sted i Sverige. Det har spredd seg til mange steder i Norge, og jeg tror Sandnes bibliotek også har noe lignende med Sandnes Ulf. Men jeg kjenner ikke til at noen andre også kan låne konsertbilletter.

Allerede før Sølvberget var i gang med å låne ut billetter, tok Tou kontakt.

– De hadde hørt om samarbeidet mellom biblioteket i Bergen og Brann, og tenkte at det også var mulig å få til lokalt med Tou. Det er knallbra at samarbeidspartnerne vil være med og håper det kan vekke nye interesse og gi gode opplevelse.

Avdelingsleder ved Sølvberget bibliotek, Roar Houen (Mari Wigdel)

Doble billetter

Siden Sølvberget slapp de første lånbare billettene i mai i fjor, har interessen vokst seg stor.

– Det er veldig populært. Alle billettene til Viking og Oilerskampene blir lånt bort. Til konserter er det noen billetter igjen av og til Det varierer, men det er ikke vanskelig å bli kvitt dem.

Man «låner» to billetter til hvert arrangement. Billettene blir lagt ut tidligst syv dager før arrangementet. Man kan ikke låne billetter på nettet, men må komme ned på «biblå», hvor billettene registreres som et lån. Lånet slettes etter arrangementet.

Billettene til Oilers- og Vikingkamper er forbeholdt siddiser under 18 år.

– Har du tre unger, får du billetter til alle sammen. Dette er ikke et strengt opplegg. Dette handler om at folk får prøve ut noe de ikke har prøvd.

Man «låner» to billetter til hvert arrangement. Billettene blir lagt ut tidligst syv dager før arrangementet. Man kan ikke låne billetter på nettet, men må komme ned på «biblå», hvor billettene registreres som et lån. (Mari Wigdel)

Sølvberget har også samarbeidet med festivaler, blant annet orgelfestivalen i Stavanger.

– Vi er interessert i å utvide og vil ta imot dem som kommer til oss. For oss, og for brukerne av biblioteket, er dette et pluss, sier han.

---

Slik får du billetter gratis:

Du må ha bibliotekkort for å låne billetter.

Du kan låne 2 billetter pr. arrangement.

Billettene er tilgjengelig tidligst 7 dager før arrangementet/kampen.

arrangementet/kampen. Billettene deles ut i 1. etasje på Sølvberget. Kampbilletter til Viking og Oilers deles også ut i 2. etasje, og kampbilletter til Oilers deles også ut på Madla bibliotek.

Kampbilletter til Viking og Oilers deles også ut i 2. etasje, og kampbilletter til Oilers deles også ut på Madla bibliotek. Kampbilletter til Viking og Oilers er forbeholdt barn og unge under 18 år. Barn kan ha følge med voksen.

Konsertbilletter på Tou scene: Aldersgrense 18 år. En voksen kan være verge for ungdom.

Det er ikke mulig å bestille billetter. Du må møte opp på Sølvberget og for å få dem.

Lurer du på om det er flere billetter igjen til arrangementet du vil gå på? Søk etter billetter på Sølvbergets nettside.

---

[ Rogalands Avis legges ned ]

[ Økte omsetningen i desember: − «Hamstrer» før året er omme ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen