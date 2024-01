UiS-fuskeoversikt: Få jukser på master

Det opplyser Universitetet i Stavanger i en e-post til RA.

16 av tilfellene gjaldt hjemmeeksamen, seks gjaldt arbeidskrav og tre skriftlig skoleeksamen. Sju av sakene førte kun til annullering. Det viser en oversikt i et registreringssystem som var nytt av 2023.

Maksstraffen for juks er utestengelse i ett år. Det er også straffen som oftest ilegges studenter som er anklaget for fusk, viser en kartlegging VG har gjort. I neste uke legges det fram et nytt lovforslag som foreslår å øke maksstraffen for groveste tilfeller av fusk fra ett år til to år. Regjeringens støtteparti SV har varslet at de vil gå imot forslaget, skriver Khrono.

I fjor var det altså ingen tilfeller av juks i bachelor- og masternivå. Dette er lavere enn normalen.

– Et estimat viser at to-tre bachelor- og masteroppgaver blir annullert hvert år, opplyser Benedicte Pentz, kommunikasjonsrådgiver ved UiS, til RA.

Prorektor for utdanning, Bjørg Oftedal, ved Universitetet i Stavanger understreker at reglene for plagiering er klare.

– Alle universiteter har strenge kriterier for hvordan oppgaver skal utformes. Hovedregelen er at man alltid skal referere og ikke plagiere, altså ikke bruke andres arbeid som sitt eget, sier Oftedal.

– Reglene er tydelige og studentene får undervisning i dette helt fra starten. Oppgaver bygger ofte på andres arbeid og studentene skal vise til tidligere forskning. Men det er viktig at studentene skriver hvor informasjonen er hentet fra. Hvis det forekommer direkte sitat, skal det brukes anførselstegn.

Juksetopp i 2021: Skyldes pandemien

I 2021 var det over dobbelt så mange fuskesaker som i 2022, viser en oversikt fra UiS.

2018: 34 fuskesaker hvor 27 førte til utestengelse og 7 førte til annullering.

2019: 25 fuskesaker hvor 21 førte til utestengelse og 4 til annullering.

2020: 28 fuskesaker hvor 16 førte til utestengelse og 12 førte til annullering.

2021: 47 fuskesaker hvor 40 førte til utestengelse og 7 førte til annullering.

2022: 23 fuskesaker hvor 16 førte til utestengelse og 7 førte til annullering

Prorektor for utdanning ved UiS, Bjørg Oftedal (Marie von Krogh)

– Hva er rutinene for å oppdage fusk ved UiS?

– Alle oppgaver som leveres inn digitalt via Inspera blir automatisk kjørt gjennom en plagiatkontroll. Ved UiS bruker vi plagiatkontroll-verktøyet Ouriginal som sammenligner den innleverte teksten med tekster på internett og andre oppgaver som ligger i vår database. Dersom sensor etter dette fatter mistanke om plagiat, blir oppgaven sendt videre til nemnd for studentsaker som tar stilling til om vilkårene for fusk er oppfylt, sier Oftedal til RA.

Prorektoren mener pandemien har skyld i fusketoppen i 2021, fordi skriftlige skoleeksamener ble erstattet med hjemmeeksamener.

– Nedgangen i fuskesaker fra 2021 til 2022 gjelder i all hovedsak konsekvensene av pandemien, da de aller fleste av våre eksamener ble omgjort til hjemmeeksamener. I 2022 hadde de fleste endret vurderingsform tilbake til skriftlig skoleeksamen, sier Oftedal.

– Stortinget arbeider med et lovforslag om ny maksstraff for fusking som legges fram ved månedsskiftet. Her foreslås det å doble maksstraffen for groveste fusk fra ett til to år. Hva mener du om det?

– Uavhengig av maksstraff, er forutsigbarhet og likebehandling for studentene viktig for Universitetet i Stavanger. Vi ønsker kvalitet og etterrettelighet i kunnskapsutviklingen. Reglene om juks og plagiering er tydelig og studentene får undervisning i dette helt fra starten.

