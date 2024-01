Politiet har fått nye tips om drapet på Birgitte Tengs

Politiinspektør Unni Byberg Malmin satt ringside med påtalemyndigheten under begge rettssakene som ble ført mot Vassbakk i tingretten og lagmannsretten. Til Aftenposten tirsdag opplyser Malmin at det er kommet flere nye tips til politiet etter de to rettssakene som endte med frifinnelse og krass kritikk til påtalemyndigheten.

– Politiet har mottatt flere tips, også den siste tiden, om både ulike og potensielle gjerningspersoner og annen informasjon, sier Malmin til Aftenposten.

Flere av tipsene som er mottatt handler om andre personer enn den frikjent 53-åringen.

Politiinspektøren vil ikke gå inn på hva tipsene handler om, men sier at alle blir grundig gjennomgått og vurdert.

– Politiet har per nå en uløst drapssak og vi er avhengige nye opplysninger for å komme videre. Vi er interessert i alle tips som kan belyse saken, sier hun.













