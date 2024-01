Tid for å søke sommerjobb: – Vi anbefaler alle å sjekke ut mulighetene

– De fleste sommerjobber lyses ut i perioden januar til tidlig mars. Men vi ser en tendens til at stadig flere arbeidsgivere lyser ut stillinger på tampen av året. I desember registrerte vi flere arbeidsgivere i Rogaland som var i gang med å lete etter sommervikarer for det neste året, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland til RA.

Hun påpeker at sommerjobb er for mange deres første møte med arbeidslivet.

– Vi anbefaler alle ungdommer som er i utdanning til å sjekke ut mulighetene for sommerjobb – uavhengig av om det er relevant for utdanningen, sier Nav-direktøren.

– Det gir deg verdifull erfaring og muligheten til å utvikle nye ferdigheter og få innsikt i en bransje. For mange bedrifter har sommerjobb blitt en av de viktigste rekrutteringsarenaene for framtidige faste ansettelser.

Positivt på CV-en

– Hva er fordelene med å ha en sommerjobb?

– Du får innsikt i arbeidslivet og utvider det profesjonelle nettverket ditt. Sommerjobb på CV-en er utelukkende positivt når du i framtiden skal søke på faste stillinger som nyutdannet, forklarer Haftorsen.

Nav-direktøren har spesielt ett gode tips til de som ønsker å søke på sommerjobb:

– Start tidlig med å sjekke ut hvilke bedrifter som trenger sommervikarer. Ikke alle lyser ut stillingene offentlig. Vær nysgjerrig og kontakt arbeidsgivere som virker interessante og vis interesse for dem.

Her finner du sommerjobb

Haftorsen peker på at man ofte finner flest sommerjobber innenfor helse og omsorgssektoren.

– De trenger vikarer når fellesferien skal avvikles. Virksomhetene trenger sykepleiere, vernepleiere og andre pleiemedarbeidere.

– Det er også et stort behov innenfor de klassiske salgsyrkene som butikkmedarbeidere og restaurant- og kafémedarbeidere. Reiselivsnæringen utgjør også en betydelig del, sier Nav-direktøren.

Videre har hun en oppfordring til arbeidsgiverne:

– Mange bedrifter med krav om formell kompetanse trenger også sommervikarer. Jeg vil oppfordre arbeidsgiverne til å se på mulighetene til å ta inn personer som kanskje ikke er fullt ut kvalifiserte, og så gi dem opplæring på arbeidsplassen.

Dette ser arbeidsgiver etter

Stavanger kommune har en egen fane på sine hjemmesider om sommerjobber. Her kan man få litt oversikt over mulighetene i kommunen. En av mulighetene er å jobbe for avdelingen som heter idrett og utemiljø.

Seksjonssjef for idrett og utemiljø, Frode Dydland, opplyser at de har cirka 50 sommerjobber i hans avdeling.

– Det er jobber som badevakt/betjening, parkvedlikehold og renhold, sier Dydland til RA.

Han mener sommervikarene er viktig for driften, da disse avlaster ved ferieavvikling hos fast ansatte.

– Hos oss sender man søknad via Webcruiter, med søknadsfrist 1. april. Annonser leggers ut i løpet av januar på hjemmesiden til Stavanger kommune og Nav.

– Hva ser dere etter når dere ansetter eller tar noen videre inn til intervju etc.?

– Alder, fleksibel, serviceinnstilt, positiv, pålitelig, gode svømme- og dykkerferdigheter, erfaring, jobbe selvstendig og i team, og god ordenssans, sier seksjonssjefen.

– Har du noen gode generelle tips til de som ser etter sommerjobb? Hva bør man huske på?

– Referanser, vær ærlig, still godt forberedt til intervju og ha en strukturert søknad.

Dyland peker på flere fordeler med sommerjobb.

– Man får erfaring, tjener penger og tilegner seg kunnskap/kompetanse. Man får en innholdsrik arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver i et godt og levende arbeidsmiljø, og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

---

Tips: Her kan du se etter sommerjobb

Finn.no

Nav.no

Stavanger.kommune.no

Sus.no

Ellers kan du ta kontakt med ulike bedrifter du er interessert i å jobbe hos og høre om de trenger sommervikarer.

---