Snøværet skaper utfordringer for togtrafikken

– Snøværet skaper store utfordringer på Sørlandsbanen og Jærbanen. Vi oppfordrer de som kan til å utsette reisen. Følg med på trafikkmeldinger for oppdateringer før du skal ut å reise, skriver Go-Ahead på sine nettsider.

De melder at det er svært vanskelige kjøreforhold for togene langs Sørlandsbanen, og dårlig vær forventes langs Jærbanen torsdag.

– Det er gult varsel og meldt mye snø torsdag 18. januar. Utover ettermiddagen meldes det også om mye vind, og snøfokk i kystnære strøk. Med bakgrunn i dette anbefaler vi de som kan å unngå reiser med Jærbanen i morgen og planlegge hjemmekontor hvis dette er mulig. Vi følger med på prognosene og jobber tett med Bane NOR for å sikre et best mulig tilbud. Vi oppdaterer fortløpende når vi får ny informasjon.

– Utsett reise

På Sørlandsbanen er det stengt for togtrafikk mellom Asker og Kongsberg. Nattogene er innstilt mellom Kristiansand og Oslo. De første togene torsdag morgen er også innstilt.

– Vi anbefaler alle som kan til å utsette reisen sin til værforholdene er bedre, skriver Go-Ahead.

– Med de mengdene snø og vind som vi har nå, pakker snø og is seg på veksler på banen, som skaper stopp og store forsinkelser. Snøen og isen pakker seg også på toget og påvirker togets driftsstabilitet. Dette forverres av at togene kjører gjennom et stort antall tunneler, som gjør at man får store temperatursvingninger.

Go-Ahead anbefaler å følge med på trafikkmeldinger for oppdateringer før du skal ut å reise. I BaneNORs app NÅ kan du følge med på hvor togene er akkurat nå, og se informasjon for din stasjon. Videre ber de deg ta kontakt med kundeservice hvis du har spørsmål eller ønsker å endre din billett.