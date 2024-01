Konfliktrådet melder om en økning i antallet saker: – Positivt

Nasjonalt økte antallet saker i Konfliktrådet med 13 prosent i 2023 sammenlignet med 2022. I Sør-Vest hadde Konfliktrådet 926 saker i 2023, som er en oppgang på 20 prosent sammenlignet med året før.

Det viser ferske tall fra Konfliktrådet. (Se detaljert oversikt nederst i saken).

– Den største forandringen hos oss var innen henlagte saker fra politiet. Grunnen til denne økningen er at vi får oversendt flere butikktyveri fra politiet sier Kirsten Borsheim konfliktrådsleder i Konfliktrådet Sør-Vest.

---

Fakta om Konfliktrådet

Konfliktrådet sin hovedoppgave er å megle i straffesaker og sivile saker (som også omhandler henlagte saker fra politiet), og å være straffegjennomfører for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

I 2023 hadde Konfliktrådet en saksbehandlingstid på 34 dager, fra saken mottas i konfliktrådet til den er meglet.

---

– Bra med flere saker

– Hva betyr en økning i saker på 20 prosent? Er det en negativ eller positiv utvikling?

– Konfliktrådet mottar straffesaker og henlagte saker fra politiet. I tillegg mottar vi sivile saker som blir meldt direkte inn til www.konfliktradet.no. Hvem som helst kan melde inn sivile saker der. De sakene vi får flest av er henlagte saker fra politiet. Nest flest av de sivile sakene, altså de som blir meldt inn direkte på sidene våre. Vi har en nedgang i mottatte straffesaker fra 2022 til 2023, men en økning på 41 prosent i henlagte saker fra politiet og 33 prosent i sivile saker, forklarer Borsheim til RA før hun fortsetter:

– Vi ser på det som positivt at antall saker øker. Det betyr at flere får mulighet til å møtes til en gjenopprettende prosess (megling). Enten det dreier seg om et butikktyveri, en mobbesak eller en nabokrangel, ser vi på det som positivt at partene får møtes til megling.

Borsheim påpeker at alle partene får fortalt sin versjon av saken, og alle må lytte til den andre part.

– Når folk får snakke sammen og får forståelse for hverandre, så kan det komme gode avtaler ut av dette. De kan bli enge om veien videre, hva som skal til for at ting skal bli bedre.

Forebygger lovbrudd

– Vet dere noe om hvorfor det har vært en såpass stor økning i antallet saker?

– Det kan være at politiet har fått inn flere saker i løpet av 2023, eller det kan være at de rett og slett har sendt over flere av de sakene som egner seg til behandling i konfliktråd. Det at vi har fått inn flere sivile saker, håper vi skyldes at flere kjenner til konfliktrådet og våre tjenester og tilbud. Konfliktrådet er en gratis tjeneste, vi ønsker at flere skal benytte seg av. Det er nesten ingen begrensninger i hvilke typer saker vi tar imot, sier konfliktrådslederen.

Hun mener jobben konfliktrådet gjør er viktig.

– Møter og dialog mellom mennesker etter lovbrudd og i konflikter, er særlig viktig i vår tid for å snu negative konflikteskalerende tendenser, fordommer og stereotypier, og forebygge lovbrudd. Det personlige møtet mellom partene ansikt til ansikt i en trygg og godt forberedt ramme, ledet av upartiske meglere, gir mulighet til nye innsikter, endring og konfliktnedtrapping. Det kan bety positive endringer for den enkeltes situasjon, som også kan være viktige for et helt lokalsamfunn. I konfliktrådets møter kan gode krefter mobiliseres i den enkelte og sammen for et trygt samfunn som evner å inkludere mennesker, ikke minst barn og ungdom som trenger støtte for å komme ut av dårlige miljøer.

– For de som er blitt utsatt for en vond hendelse, kan det å møte den som har gjort noe galt mot vedkommende, gjøre at vedkommende lettere får bearbeidet det som har skjedd. Partene kan si hva de mener, hvordan de følte det da hendelsen skjedde og hvordan de har det i dag, samt stille de spørsmålene bare den andre kan gi svar på. Misforståelser kan også oppklares i slike møter, forklarer Borsheim.

– Det sentrale i konfliktrådet sine tjenester er at vi tilbyr gjenopprettende prosess, som er møter mellom mennesker som har vært utsatt for en straffbar handling eller er del av en konflikt. Hensikten er at partene i et møte, som tilrettelegges av nøytrale meglere, skal få sette ord på sine opplevelser og få innsikt i hverandres situasjon. På denne måten kan partene snakke ut, legge ting bak seg og gå videre i sine liv. For den fornærmede vil det også kunne gi personen tryggheten tilbake.





