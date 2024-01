Klar for 900-årsfeiring: – Nedtellingen er i gang

– Kjære alle sammen, i 2025 blir byen vår 900 år. Vi har mye å feire, sier ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) i Byparken.

Ordføreren har, sammen med Stavanger kommune, Den norske kirke og Universitetet i Stavanger, samlet en god gjeng for å markere at nedtellingen er i gang.

– I 1125 sto Domkirken ferdig. Det markerer begynnelsen på fortellingen om byen vår – en fortelling som stadig får nye kapitler, påpeker ordføreren.

Hun understreker at Stavanger har utviklet seg til å bli en by med folk fra nesten alle land i hele verden.

– Dagens Stavanger er en liten metropol med et internasjonalt næringsliv, gode steder å bo, idrett, kultur og fritidsaktiviteter, og alt du trenger for å ha et godt liv, sier Knutsen Hegdal.

Mange prosjekter

Hovedarrangør for Stavanger 2025 er Stavanger kommune, med Den norske kirke og Universitetet i Stavanger som medarrangører. I tillegg er Museum Stavanger, Stavanger Sentrum, Stavanger Turistforening og Sølvberget samarbeidspartnere.

900-årsfeiringen vil bestå av flere jubileumsprosjekter og satsinger som skal bygge fellesskap og sette spor som varer. Jubileumsprogrammet er delt inn i tre hovedtema, skriver Stavanger kommune på sine nettsider:

Opphav , som handler om å løfte fram historie og kulturarv, med Domkirken som et hovedprosjekt.

, som handler om å løfte fram historie og kulturarv, med Domkirken som et hovedprosjekt. Samspill , som ser på samspillet med naturen og verden i dag og har Pedersgata som hovedsatsing.

, som ser på samspillet med naturen og verden i dag og har Pedersgata som hovedsatsing. Omslag, som løfter blikket framover og spør hvordan vi skal møte framtiden, med Ullandhaug som omdreiningspunkt.

Lysfestival

Ordfører Sissel Knutsen Hegdal påpeker i talen sin at det har tatt 900 år å bygge det som omgir oss i dag.

– Det fortjener en feiring, med mye kjekt for små og store, gjennom hele 2025. I dag er det nøyaktig ett år til feståret begynner, og nå kan vi på ekte begynne å glede oss. Det markerer vi med å gi en smakebit på det som kommer – i et mini-format, sier hun til de frammøtte i Byparken.

Hun viser til at man i parken finner mange kjekke aktiviteter.

– De som står bak, er aktører som alle får en viktig rolle under jubileumsfeiringen i 2025.

Hun viser også til lysverket «Drawn in light» som ruver over Breiavatnet, og «Sign» som er et ni meter høyt bål foran Domkirken.

– Heldigvis er ikke bålet ekte. Men dette er en forsmak på lysfestivalen Glød, som dere vil få se i storformat neste år.

Program

En smakebit av jubileumsprogrammet ligger allerede ute på Stavanger kommune sine nettsider.

Blant annet:

«Ska sei! Siddiser i hondre år» – Film som tar for seg hundre år med Stavangerhistorie.

«Storhaug industrihistorie – østre bydel før og nå» – Vandreforestillinger, workshops og utstillinger.

Utvandrermarkeringen 2025 – 200-årsmarkering av «Restauration»-utvandringen fra Stavanger til New York.

Glød lysfestival

Se mer av programmet her.