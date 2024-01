Snøen skaper utfordringer: – Vi har folk ute hele døgnet nå

Tirsdag har snøen lavet ned i Stavanger og resten av fylket. Yr har sendt ut et gult farevarsel om snø som gjelder til og med onsdag morgen. Så langt har snøen skapt problemer for blant annet vogntog og flytrafikken på Stavanger lufthavn, Sola.

Seksjonsleder for vei i Stavanger kommune, Trygve Petter Nilsen, bekrefter at det trolig blir noen krevende dager framover.

– Vi har rigget oss det vi kan, og vi har vært forberedt på dette. Vi har alle biler og folk som er tilgjengelige ute nå. Vi skal prøve å ivareta kommunalt veinett, de syklende, gående og alle brukergrupper så godt vi kan, sier Nilsen til RA tirsdag formiddag.

– Hvilke oppfordringer har dere?

– Kjør etter forholdene og vær obs på at det er glatt. Vi ber også om en forståelse for at Stavanger kommune ikke kan være over alt til enhver tid. Vi kjører etter prioriteringslisten, og folk må akseptere at det kan ta litt tid i disse dager før vi kommer til «din» gate, sier seksjonslederen for vei i Stavanger kommune.

Trygve Petter Nilsen er seksjonssjef for vei og trafikk i Stavanger kommune. (Ståle Madland Schjelderup)

Stor pågang

Han understreker at de hele veien snakker sammen og gjør vurderinger fortløpende.

– Vi behandler publikumsmeldinger etter hva vi har mulighet til. Vi opplever at det er stor pågang på henvendelser og varslinger om feil. Vi legger meldingene inn i et system, og tar hånd om problemene etter hvert som vi har anledning til det, forklarer han.

Nilsen understreker at kommunen jobber ut fra en prioriteringsliste. (Se faktaboks)

– I første omgang jobber vi med å opprettholde kollektivtrafikken, sykkel- og gangvei og sentrum, samt tettbygde strøk. Så tar vi utfordringene etter hvert som de kommer, men vi er på ballen hele veien nå – «24/7».

Det er mange brøytebiler ute for å rydda unna snømengdene tirsdag ettermiddag. (Tonette N. Haaland)





---

Fakta: Slik prioriterer Stavanger kommune

Prioritet 1, som kommunen tar uansett tid på døgnet:

• Kommunale gater hvor det går kollektivtrafikk.

• De viktigste gang- og sykkelveiene, hovedsakelig hovedsykkelrutene og de som går langs fylkesveiene.

• De viktigste bratte bakkene. For eksempel der det går rutebusser.

• Stavanger sentrum: Gågater, trapper og torg.

• Gangveiene gjennom Kannikparken, Bjergsted, Lendelunden og Byparken.

• Hovedturveien rundt Store Stokkavatnet og Mosvatnet, samt turveien mellom Breivik og Strømvik.

Prioritet 2, som kommunen i hovedsak tar på dagtid mandag til fredag:

• De viktigste samleveiene i boligstrøk. Veiens funksjon, trafikkmengde, atkomst til syke- og aldershjem, barnehager og lignende avgjør hvor viktig den er.

• Øvrige gang- og sykkelveier.

• Øvrige trapper.

• Fortau langs offentlige eiendommer.

• Hovedturstier rundt Vannassen, Ledaal, Vålandskogen, St. Johannes parken, Tastavarden, Hafrsfjord-Håhammeren, Hålandsvatnet, Tastaveden og Tastarustå.

o Lundsneset spares til eventuell oppkjøring av skiløyper

Prioritet 3, dagtid mandag til fredag, etter at prioritet 2 er ferdig:

• Andre kommunale boliggater, så langt vi rekker.

• Henvendelser om glatte veier som er meldt inn på VOF eller til Innbyggerservice.

---