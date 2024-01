Snøen skaper utfordringer i Rogaland

Yr har sendt ut gult farevarsel for snø fra tirsdag morgen til onsdag morgen for deler av Vestlandet sør for Stad.

Det er ventet snøbyger, og det vil lokalt komme rundt 10–25 cm snø på 24 timer, ifølge Yr.

Gult farevarsel gjelder for deler av Vestlandet sør for Stad (Yr.no)

Rullebanen er stengt

Det tette snøværet på Vestlandet fører til at rullebanen på Stavanger lufthavn Sola må stenges i perioder tirsdag.

– Når det snør har vi perioder der vi må stenge rullebanen for å brøyte og få tilfredsstillende friksjon for at flyene skal kunne ta av og lande på rullebanen, sier operativ sjef Morthen Wathne i Avinor ved Sola lufthavn til Stavanger Aftenblad.

Hver runde med brøyting av rullebanene tar 20 til 25 minutter. Da er rullebanen stengt for trafikk. Også på Flesland i Bergen har rullebanen i morgentimene blitt stengt flere ganger.

I 10.50-tiden er sju avganger eller ankomster innstilt eller forsinket, viser Avinors oversikt.

Slik ser det ut i Stavanger tirsdag formiddag. (Kasper Elias Sørli)

Vogntog står fast

Politiet har fått melding om to vogntog som står fast rett før toppen i svingene mellom Sirevåg og Hellvik, og politiet melder om glatte veier og tett snødrev på stedet.

Også i Vikesåbakkene har politiet fått melding om en lastebil som står fast. Det skaper trafikale problemer på stedet. Vegvesen-sentralen er varslet og de sender ut entreprenør for å rydde snø på stedet.

---

Dette betyr gult farevarsel for snø

Anbefalinger:

Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden

Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring

Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene

Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører

Konsekvenser

Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden

Noen reiser vil kunne få lengre reisetid

Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold

---





Saken oppdateres.