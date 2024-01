Så mange mottok arbeidsavklaringspenger i 2023

13.107 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) ved utgangen av 2023 i Rogaland. Det melder Nav Rogaland i en pressemelding mandag.

I løpet av 2023 økte antallet mottakere av AAP med 754 personer. Det tilsvarer en økning på 6,1 prosent. AAP-mottakere utgjør nå 4,1 prosent av befolkningen i Rogaland mellom 18 og 67 år. På landsbasis er andelen 4,2 prosent.

– Vi har en stabil utvikling i antallet AAP-mottakere. Fra 1. kvartal til 4. kvartal er andelen mottakere uendret, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Økning blant innvandrere

Hun peker videre på at man ser en større økning blant innvandrere sammenlignet med personer født i Norge det siste året.

– For innvandrere var økningen på 11,2 prosent, og for personer født i Norge er økningen på 4,8 prosent, sier Haftorsen.

I aldersgruppen 18 til 29 år var det ved utgangen av fjoråret 2.796 mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det utgjør 3,8 prosent av befolkningen i aldersgruppen. I Norge er andelen 3,5 prosent.

Av de store diagnosegruppene utgjør psykiske lidelser den største gruppen med 43,3 prosent av mottakere av AAP i Rogaland. Muskel- og skjelettlidelser utgjør 28,6 prosent. Blant de som er under 30 år, utgjør personer med psykiske lidelser 73,0 prosent av mottakerne.

Forskjeller mellom kommuner

Gjesdal er kommunen med høyest andel AAP-mottakere i fylket med 4,9 prosent Karmøy og Strand har 4,8 prosent, mens Haugesund og Sandnes har 4,7 prosent. Blant de mest befolkningsrike kommunene har Stavanger og Sola lavest andel med henholdsvis 3,5 og 3,4 prosent.

– Forskjellene mellom kommunene kan forklares ved å se på faktorer som alderssammensetning, utdanningsnivå, folkehelsestatus og næringsstruktur, sier Haftorsen.

Ønsker flere bedrifter med på laget

I pressemeldingen påpekes det at flere av de som mottar AAP har kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet, og flere har et ønske om å jobbe. Høy etterspørsel gir også muligheter for de med helseutfordringer. NAV-direktøren ønsker å oppmuntre flere bedrifter til samarbeid om tilrettelegging, med mål om å gi flere mennesker muligheten til å delta i arbeidslivet.

– NAV har god kompetanse på arbeidsplasstilrettelegging og kan bistå bedrifter med å finne løsninger. Vi jobber tett sammen med flere bedrifter i Rogaland for personer med ulike helseutfordringer, og vi ønsker enda flere med på laget, sier Haftorsen.

Fakta om arbeidsavklaringspenger

AAP sikrer inntekten i perioder en person har behov for hjelp fra NAV på grunn av sykdom eller skade.

Målet er at den enkelte sammen med NAV avklarer mulighetene for å beholde eller komme i arbeid. Personen bidrar til å nå det målet ved å for eksempel prøve ut ulike behandlinger, jobbsituasjoner eller tilegne deg ny kompetanse.

Som hovedregel må arbeidsevnen være nedsatt med minst 50 prosent til alle typer arbeid for å ha rett på arbeidsavklaringspenger.

