Vil slå brystkreften sjakk matt med forskningsprosjekt

Torsdag 1. februar inviterer Norway Chess og Stavanger universitetssjukehus (SUS) bedrifter til å være med på en sjakkturnering.

Med initiativet, som har fått navnet «Slå brystkreft sjakk matt», ønsker de å formidle ny kunnskap om brystkreft og støtte forskningsgruppen for brystkreft ved Stavanger universitetssjukehus.

Forskningsgruppen jobber med å oppdage tilbakefall av brystkreft på molekylært nivå. Det kan ha stor betydning for overlevelsesraten.

– Vi ønsker å stimulere til studier som utnytter denne nye kunnskapen, men vi trenger midler for å fortsette forskningen, sier professor ved SUS, Håvard Søiland, til RA.

Søiland har selv mistet moren sin til brystkreft da han var barn. I tillegg hadde han to søstre som fikk en tidlig død på grunn av kreftsykdom forårsaket av «Rogalandsgenet.»

– Er det på grunn av moren din at du nå jobber med brystkreftforskning?

– Det kan du nok si. Det ble en inspirasjon. Da søsteren min døde ble jeg så sint på gud for at det skjedde igjen at jeg ville drepe ham. Men det er jo ikke så lett, sier Søiland og ler litt før han blir alvorlig igjen.

– Målet med forskningen er jo at færre skal måtte gå igjennom det samme. Kanskje vi kan redde noen unge mødre, sier professoren.

Samarbeid

Prosjektet på SUS er et samarbeid mellom flere avdelinger: Røntgen, patologi, kirurgi og onkologi (kreftavdelingen).

– Vi har et godt tverrfaglig samarbeid. Uten det hadde vi ikke hatt en biobank (se faktaboks), understreker Søiland.

Forskningen har som mål å oppdage tilbakefall av brystkreft på et mye tidligere stadium enn vi gjør i dag, som gjør det enklere med tidligere målrettet behandling og på den måten bedre overlevelsesraten for de som rammes.

---

Fakta om forskningen:

Forskningsprosjektet «Prospective Breast Cancer Biobanking (PBCB)» bruker blodprøver for å fange opp markører fra kreftceller i en tidligere fase, for å kunne gi tidligere målrettet behandling i forbindelse med et tilbakefall etter behandling av brystkreft.

Ved SUS finnes en av landets største biobanker, der blodprøver fra snart ti års oppfølging av brystkreftpasienter er fryst ned.

Det trengs midler for å forske på dette verdifulle materiale, for å persontilpasse behandlingen og følge opp hver enkelt pasient.

---

Sjakk matt

Samarbeidet med Norway Chess har bakgrunn i at Søiland selv er sjakkentusiast, og at sjakk og kampen mot brystkreft har noen symbolske likhetstrekk.

– Vi må finne det beste trekket for hvert individ som rammes av brystkreft. Også kom vi på slagordet «Slå brystkreft sjakk matt», forklarer professoren.

«Sjakk mot brystkreft»-initiativet foregår i tre faser:

Første fase foregår på SUS nå, hvor de har satt opp et sjakkbrett og en stand med informasjon om turneringen og innsamlingsaksjonen.

Fase to blir en intern turnering på SUS hvor ansatte kan prøve seg på sjakk.

Fase tre blir sjakkturneringen hvor bedrifter kan melde seg på, og donere penger til forskningen. Bedriftene stiller med en representant som skal spille simultansjakk mot Maud Rødsmoen, en av Norges fremste kvinnelige sjakkspillere.

Søiland kan røpe at de allerede har fått tilbakemelding om interesserte deltakere, blant annet en del kommuner og ordførere – som skal ha en ordfører-duell i sjakk.

– Dette blir en dag med moro, engasjement og samhold, med kunnskapsformidling om brystkreft og kvinnehelse i sentrum, oppsummerer Søiland.