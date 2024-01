Dette sier meteorologen om snø neste uke

Den lange perioden med kulde i regionen går mot slutten, eller tar hvert fall en pause i helgen, før temperaturen kryper ned mot minussiden igjen mandag.

– Fredag begynner for så vidt ganske bra, med stort sett opphold først. Solen kan også kikke litt fram. Det vil være litt vind av typen nordlig bris. Det kan bli liten kuling på kysten, og periodevis stiv kuling på kysten i sør. Utover kvelden i morgen kommer det inn et lavtrykk fra nordvest men som roer seg igjen før kvelden, sier statsmeteorolog og vakthavende ved Vervarslinga på Vestlandet, Dina Stabell, til RA.

Hun forteller at nedbøren stort sett vil komme som regn på lavlandet, og det vil bli snø på 600–800 høydemeter.

– Dette fortsetter utover natt til lørdag, med en blanding av regn og regnbyger. Det blir mest nedbør først på lørdag, før det blir spredte byger utover lørdag formiddag. Når de spredte bygene begynner vil nok snøgrensen synke litt, sier Stabell.

På utsatte steder og på kysten er det meldt nordvest stiv kuling på lørdag. Det fortsetter på søndag, med fortsatt nordvest vindretning. Det er hovedsakelig på kysten det blir stiv kuling.

Sludd og snø søndag

– På søndag vil temperaturen fortsette å synke litt, og da vil man nok se at det kommer litt spredte sludd- eller snøbyger. I ytre strøk vil nedbøren fortsatt komme som regnbyger, sier meteorologen.

– Ut over neste uke ser vi igjen at vi holder oss mer på den kjølige siden. Det kan være perioder med sludd eller snø generelt sett.

– Hvor stor er egentlig sjansen for at det kommer snø neste uke?

– Det kommer så klart an på temperaturen. Hvis det kommer byger i indre strøk og i høyden vil det komme som snø. Ut på kysten ser det ut som det er ganske stor sannsynlighet for at det blir minusgrader utover neste uke, det gjelder også i Stavanger, så da spørs det om bygene kommer samtidig som minusgradene … Men det er i hvert fall mulighet for litt snø, men ikke i voldsomme mengder.

En fugl går på isen på Mosvatnet. (Tonette N. Haaland)

– Bør man være obs på at det kan bli glatt når vi går fra regn i helgen til minusgrader til uken?

– Ja, det kan nok bli det. I tillegg er det verdt å nevne at det kan bli glatt også utover søndag, selv om det regner – for da synker temperaturen nedover mot minussiden, og det kan være minusgrader på veien. Det kan variere litt på når det skjer, men søndag kveld og natt til mandag vil det nok kunne bli litt glatt. Det er greit å være litt obs på det.

Hva skjer med isen?

Slik ser det ut ved Mosvatnet tirsdag formiddag. (Tonette N. Haaland)

RA har tidligere denne uken skrevet om at åtte vann i Stavanger har tykk nok is til at det er trygt å ferdes på den. Stabell sier hun ikke kan si noe spesielt om hva som skjer med istykkelsen på vannene inn mot helgen, og mener det er bedre å følge med på kommunens nettsider i forhold til trygg is på vann.

– Det blir varmere og det kommer regn. Jeg vet ikke hvor tykk isen er, men det kan hende det blir mer utrygt. Jeg vet ikke hvor gøy det er å stå på skøyter i plaskregn heller for så vidt, sier hun og ler litt.

Aina Hovden Lunde er natur- og friluftslivsrådgiver i Stavanger kommune, og sier det er vanskelig å svare på hvor fort smelting av isen går.

– Det kommer an på kvaliteten på isen, hvor tykk isen er, temperatur, nedbør og lokale forhold som strømninger og dybde i de ulike vannene. Vi vil derfor følge godt med på utviklingen og måle tykkelsen på isen hver dag. Vi legger ut informasjon på nettsiden til kommunen så snart målingene foreligger, og oppfordrer folk til å følge godt med der. På vannene som vi måler i byen, setter vi også ut skilt som varsler om usikker is når den ikke er tykk nok, sier Hovden Lunde til RA.

– I tillegg må alle som går på isen være forsiktige. Ofte er isen tynnere ved utløp/innløp, langs vegetasjon eller der det er strømninger under isen, så vær ekstra oppmerksom i slike områder. Vi markerer noen områder, men det kan være flere. Det kan også være lurt å sette seg inn i isvettreglene. All ferdsel på isen skjer på eget ansvar, understreker hun.

Hovden Lunde påpeker at politi og brannvesen har fått inn meldinger om folk som går på utrygg is.

– Vår oppfordring er at folk ikke må gå ut på vann med usikker is. Dette er svært farlig.

Selv om det er meldt kaldere til uken, kan ikke Hovden Lunde si noe konkret om hvor lang tid det tar før isen eventuelt fryser til igjen.

– På samme måte som smelting av isen, er dette avhengig av flere lokale forhold som temperatur, nedbør, strømninger, størrelse på vannet også videre. Vi kan derfor ikke si hvor lang tid dette tar, men i kuldeperioder måler vi isen jevnlig og legger ut informasjon på nettsiden til kommunen.