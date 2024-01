Januareffekten merkes på treningssentrene: – Viktig å holde det gående

– Vi merker at det er mye folk. Det er vanlig at det generelt er mer pågang i januar enn de andre månedene av året, sier Julie Micaelsen, salgsansvarlig i SATS Rogaland, til RA.

RA møter Micaelsen på SATS på Amfi Madla onsdag formiddag, og da er det allerede en del folk i de relativt store lokalene – selv om det er ettermiddag og kveld som er den travleste perioden.

– Generelt har vi merket at besøket har økt jevnt over det siste året. Vi er veldig glade for at folk velger å prioritere helsen, sier Micaelsen.

Hun påpeker at de absolutt ser det hun kaller «januareffekten», som er en blanding av mange nye medlemmer og at eksisterende medlemmer tar opp igjen treningen i januar.

– Så vi merker at det er mye trøkk, men det liker vi, sier hun.

Høysesong

Micaelsen tror gjerne nyttårsforsetter og ny motivasjon kan være noe av årsaken til økningen i besøkende i starten av året.

– Vi ønsker å hjelpe slik at folk klarer holde det gående og fortsette å trene jevnlig, sier hun, og påpeker at hun ikke kan si nøyaktig når januar-bølgen roer seg.

– Vi har høysesong i januar, februar og mars, så ser vi at inn mot sommeren er det litt roligere. Det kan jo ha sammenheng med at flere trener ute.

– Har du noen gode tips hvis man føler at det er veldig mye folk på senteret?

– Det er viktig å komme på trening uansett. Det er alltid noe å gjøre, det finnes alltid øvelser hvis man tenker litt alternativt. Hvis du har personlig trener (PT) hjelper de deg, ellers kan du sjekke appen vår hvis du er medlem – der er det mange øvelser man for eksempel ikke trenger utstyr til.

– Og i gruppetimene er det påmelding med begrenset plass.

Julie Micaelsen, salgsansvarlig i Sats Rogaland (Tonette N. Haaland)

Tips: Slik holder du det gående

– Hva er dine beste tips for å holde treningen gående utover januar?

– Det å trene variert tror jeg er utrolig viktig. For eksempel kan gruppetimer være en god idé, eller å bruke PT. Også vil jeg igjen bare tipse om appen vår, hvor vi har mange forslag til treningsøkter og inspirasjon.

– Et annet godt tips er å trene med en venn, slik at man har en avtale å forholde seg til blant annet.

Micaelsen mener også at det er lurt å pakke treningsbagen dagen før, slik at man er klar til trening rett før eller etter jobb.

– Og hvilke tips har du til de som skal komme i gang?

– Ta steget. Ikke sitt og vent, det er det viktigste. Du må ikke tenke at du må trene deg opp for å gå på SATS, bare kom hit. Alle har ulike utgangspunkt og alle begynner et sted. Til syvende og sist handler det egentlig bare om deg, og din innsats og vilje til å prioritere helsen.

– Jeg anbefaler alle som sitter hjemme på sofaen å bare komme, så skal vi ta godt vare på dem, sier Micaelsen.

Rutiner

Andreas Skjetne er markedssjef og personlig trener i Evo, og kan bekrefte at også de opplever økt pågang på treningssentrene sine i Rogaland i januar sammenlignet med tidligere.

– Så langt er det solgt ca. 40 prosent flere medlemskap sammenlignet med samme periode i fjor. Vi ser også en økning i treningsfrekvens på ca. 4 prosent, sier Skjetne til RA.

– Hvorfor tror du folk er mer på senteret i januar?

– Årsaken til at det er større pågang i januar er nok sammensatt, men trolig er det en kombinasjon av årstiden, et ønske om en ny start etter julestress og forventninger om at det skal trenes både fra meg selv og omgivelsene.

Skjetne tipser om at de har noe som heter EVO Visits hvor medlemmene kan se hvor mange som er på trening, samt hva du som medlem kan forvente av pågang framover i tid.

– Det gjør at du kan legge treningen til tider hvor det er mindre besøk. Foruten dette ser vi at det er roligere på morgenen før jobb, samt tidlig ettermiddag.

Han mener også at det på de mest hektiske dagene kan være greit å velge økter hvor behovet for utstyr er mindre, eksempelvis kondisjonstrening.

– Hva er dine beste råd til de som ønsker å komme i gang med trening?

– Sette av tid i kalenderen, planlegge hva som skal gjennomføres på trening og legge opp til en rolig start for å komme inn i gode rutiner. En økt i uken hele året er 20 økter mer enn trening hver dag i januar.

Mål og matplan

Rolf Gustavsen er senterleder ved 24 Shape Up Madla, også han kan melde om stor pågang av nye medlemmer i januar.

– Det er en vesentlig forskjell på januar fra de andre månedene, med unntaket av september og oktober som også er meget gode måneder for oss, sier han til RA.

Senterlederen tror mange ønsker å starte det nye året «fresh», og tror kanskje noen har litt dårlig samvittighet etter en desember med mye god mat.

– Hva er dine beste råd til de som ønsker å komme i gang med trening?

– Hos oss er trening for alle. De mer seriøse følger kanskje også en matplan som er nøkkelen til å komme i en bedre form. Ellers kan det være smart å sette seg noen mål.