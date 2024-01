Trygg is på flere vann: Her kan du skøyte i dag

Stavanger kommune har på sine hjemmesider en oversikt over hvilke vann som har is som er sikker og usikker. Denne oppdateres jevnlig etter at kommunen har foretatt målinger av istykkelsen. Isen må være minimum 13 cm, og av god kvalitet, før det åpnes for ferdsel for folk på isen.

Her kan du skøyte

Ved siste måling, tirsdag 9. januar, hadde åtte vann i kommunen sikker is:

Mosvatnet

Litle Stokkavatn

Hindalsdammen

Bergåstjern

Litle Vannassen

Dalestemmen

Vikestemmen

Lauvsnesvatnet

Kommunen har følgende oppfordringer til deg som vil ut på isen:

Vann med sikker is kan ha usikre eller åpne partier, for eksempel ved innløp eller utløp av bekker og langs kanten der det vokser vegetasjon. Noen av disse er merket med sperrebånd, men du må passe på selv også.

Gjør deg kjent med vannet og hvor de usikre partiene er. All ferdsel på isen skjer på eget ansvar.

Det settes opp skilt med “Usikker is” når isen ikke er trygg. Da skal du holde deg på land selv om isen kan se trygg ut.

Vannene kommunen måler på Rennesøy og Finnøy blir ikke skiltet. Her må en selv sjekke status med kommunen på nett.

Kommunen måler ikke is på vann som ikke er nevnt i tabellen (se nedenfor), heller ikke på sjøen. Det skiltes ikke langs sjøen. Kommunen fraråder ferdsel på sjøisen. Den er som regel svakere enn is på ferskvann.

Trolig kortvarig skøyteglede

Men meteorologen mener skøytegleden trolig blir kortvarig.

Det er nemlig ventet væromslag med plussgrader og regn allerede til helgen.

– Dersom isen blir tykk nok til å skøyte på, så vil det nok ikke vare særlig lenge. Det blir mildere i helgen, med plussgrader, regn og økende vind, sier vakthavende meteorolog, Stine Skogen, ved Vervarslinga på Vestlandet til RA.

