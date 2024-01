Kommunen advarer: – Ikke gå ut på isen for å hjelpe svaner

Se oversikt over status på isen i flere Stavanger-vann nederst i saken.

Stavanger kommune har gått ut på Facebook og hjemmesidene sine for å advarer bekymrede svane-venner mot å gå ut på isen for å redde svaner som tilsynelatende har frosset fast. Kommunen oppfordrer også innbyggere til å la være å ringe nødnummeret om samme problem. For naturforvalter i Stavanger kommune, Vegard Ankarstrand, mener at svanene faktisk ikke trenger hjelp:

– Svaner går inn i en sparemodus når det blir sterk kulde, på samme måte som andre fugler. Svanene ligger da urørlig på isen i lang tid og sparer på energi. De fuglene som mot formodning skulle henge fast kommer seg løs ved egen maskin. Det viktigste er at folk holder seg på land, og ikke går ut på isen, sier Ankarstrand til RA.

Ti telefoner hver dag

– Hvor mange henvendelser får kommunen og nødetatene angående svaner som har «frosset» fast? Har det vært ekstra stor pågang nå den siste tiden?

– Pågang om svaner er som forventet når det blir islagte vann. Kanskje litt mindre enn forventet, siden vi har informert ganske mye gjennom sosiale medier. Vi har fått omkring ti telefoner daglig til kommunens viltvakt, i tillegg har politi og brannvesen fått flere telefoner. For Stavanger sin del angår det i første rekke Breiavatnet og Stokkavatnet, sier Ankarstrand.

– Men hvordan kan man være helt sikker på at de ikke har frosset fast?

– Mange av bekymringene vi får inn skyldes feil observasjoner. Svanene bakser og sklir på isen, eller de ligger og hviler i lang tid. Enkelte ganger ser vi at fuglene henger litt fast, men de kommer seg løs på egen hånd. Husk at det er ville fugler som har overlevd i naturen gjennom tusenvis av år. Det finnes svaner over hele Rogaland som klarer seg gjennom vinteren uten hjelp.

Han påpeker at når mange ringer nødnummeret til politi og brannvesen belaster de telefonen til nødetatene som skal hjelpe mennesker som er i nød.

– Ring heller kommunen om du lurer på noe.

– Hva synes dere om responsen på innlegget deres på Facebook? Det virker som det er et tema som engasjerer?

– Ja, det engasjerer absolutt. Men vi føler at budskapet har nådd fram til mange, og at både vi og nødetatene får færre forespørsler enn tidligere.

Slik kan du vise omsorg

– Er det noe man kan gjøre for å hjelpe eller vise omsorg for svaner i denne kulden?

– Mat fuglene i parken som før, med grovt brød eller havregryn. Det er også flott om man mater fuglene hjemme i hagen – og husk at i sterk kulde trenger fugler og dyr ferskvann å drikke også.

Han påpeker ellers at man må huske på at dyr i naturen som regel klarer seg veldig godt uten hjelp fra mennesker.

– Den viktigste hjelpen er at vi tar vare på leveområdene deres. Utover dette har kommunen en viltvakt hvor publikum kan ringe om de trenger hjelp med ville dyr som er skadet, sier Ankarstrand.





Slik ser det ut ved Mosvatnet tirsdag formiddag. (Tonette N. Haaland)

Her er isen sikker i Stavanger kommune

Stavanger kommune har på sine hjemmesider en oversikt over hvilke vann som har is som er sikker og usikker. Denne oppdateres jevnlig.

Ved siste måling, tirsdag 9. januar, hadde åtte vann i kommunen sikker is: Mosvatnet, Litle Stokkavatn, Hindalsdammen, Bergåstjern, Litle Vannassen, Dalestemmen, Vikestemmen og Lauvsnesvatnet.

Men meteorologen mener skøytegleden trolig blir kortvarig. Det er nemlig ventet væromslag med plussgrader og regn allerede til helgen.

– Dersom isen blir tykk nok til å skøyte på, så vil det nok ikke vare særlig lenge. Det blir mildere i helgen, med plussgrader, regn og økende vind, sier vakthavende meteorolog, Stine Skogen, ved Vervarslinga på Vestlandet til RA.

Stavanger kommune oppdaterer jevnlig nettsidene sine med ny informasjon om sikker og usikker is. I skrivende stund har Mosvatnet sikker is. (Tonette N. Haaland)