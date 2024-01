Frosten forsvinner til helgen - så blir det kaldt igjen

Det har vært kaldt en periode, med temperaturer ned mot 10 kuldegrader i Stavanger. Men det har vært tørt og fint.

Nå blir venter stigende temperaturer utover uken, inn mot en helg med 4–5 plussgrader, regn og vestavind.

Statsmeteorolog og vakthavende ved Vervarslinga på Vestlandet, Stine Skogen, forteller rett og slett at det fine, kalde vinterværet er på retrett de kommende dagene.

– Det blir sol og skyfritt i starten av uken, så for dem som liker kaldt og fint vintervær, så er det fortsatt noen fine dager i vente. Det gjelder å nyte dem nå, for det er en værendring på gang, sier Skogen til RA.

Fint før helgen

Tirsdag og onsdag blir fine dager, med et par minusgrader, kanskje like over nullpunktet på dagen, før det blir kaldere igjen på kveldene og nettene. Det ventes ikke særlig med vind og stort sett skyfritt.

– Temperaturen vil holde seg stabil rundt eller like under null, i hvert fall fram til torsdag kveld og fredag. Da vil skiftet komme, sier meteorologen.

Værskiftet som er ventet nå betyr litt mer vind, litt mer varme, overskyet og nedbør.

– Det blir vestlandsvær i helgen, med en del regn over Rogaland. Spesielt på lørdagen. Det vil også blåse mer fra vest, sier Skogen.

Med skylaget vil også temperaturen stige, og havne på plussiden. Det vil trolig bli opp mot 5–6 grader lørdag.

Kaldere igjen i neste uke

Det er likevel for tidlig å arkivere stillongsen og avblåse vinteren for denne gang. Det blir nemlig ganske mye kaldere igjen – og det allerede i neste uke.

Det er ventet en ny kuldeperiode på Vestlandet i neste uke igjen, med en periode med minusgrader. — Stine Skogen, statsmeteorolog

– Det er ventet en ny kuldeperiode på Vestlandet i neste uke igjen, med en periode med minusgrader. Kanskje ikke like kaldt som i perioden vi nå er på vei ut av, men det blir kuldegrader, sier Skogen.

Og i denne kuldeperioden er det større sjanse for snø, også i Stavanger.

– Det blir en annen type kaldt vær enn vi har hatt, mer overskyet og med større sjanse for nedbør. Det kan komme snø, i alle fall i høyere liggende strøk, men også ned i lavlandet og mot kysten, sier statsmeteorolog Skogen til RA.

