Åpnet ny butikk: – Tror folk har savnet dette konseptet

– Vi er en gjenbruksbutikk for ungdommer og voksne, kvinner og menn, sier eier og daglig leder Kimmy Hanssen i Fiine til RA.

Mandags morgen har hun rullet ut den røde løperen utenfor butikken i Langgata i Sandnes, og er klar for en spennende åpningsdag.

– Det fungerer slik at du leier stand hos oss, så tar du med egne klær du ønsker å selge. Hos oss får du prisetiketter, i tillegg låner vi ut alarmbrikker og hengere. Vi ønsker å få bremset ned overforbruket av klær, sier Hanssen.

Hun mener det er ganske mange som har mye tøy som ikke brukes.

– Men de tar likevel vare på det, fordi det er for fint til å kaste eller å gi bort. Og så er det mange som ikke orker jobben rundt å selge klærne på Finn for eksempel. Da kan butikken vår være et fint alternativ.

Håper ryktet sprer seg

– Vi har fått inn mye klær i butikken allerede, og fått flere kunder. Vi setter utrolig pris på all støtten og oppmuntring, og ikke minst tilliten våre selgere viser oss.

– Hvilke forventninger har du til pågang og besøk her i butikken framover da?

– Jeg og søsteren min, som har åpnet butikken sammen, tok en råsjans på å åpne i januar, altså rett etter juleferie og nyttårsfeiring. Vi er forberedt på at det vil ta tid før flere vil høre om oss. Men vi håper det vil komme jevnt og trutt med kunder inn, og at alle får en god og hyggelig opplevelse hos oss. Og at de kan spre den gode erfaringen videre, sier Hanssen.

Hun tror konseptet de nå har tatt med til Sandnes, har vært savnet.

– Det er en del bruktbutikker, men ikke så mye som kun er basert på klær for voksne. Vi har fått tilbakemeldinger om at dette har folk savnet.

Hanssen understreker at de trolig har noe for alle, og anbefaler folk å ta turen innom jevnlig, da de hele tiden får inn nye klær og selgere.

– Det er mye forandring, så det er verdt å komme innom for å se om det er noe nytt.

Overproduksjon av klær

Butikkeieren sier at butikken er et slags motsvar på «fast fashion», og bruk-og-kast-samfunnet.

– Dette handler om bærekraftige valg og hensyn miljøet. Det er en voldsom overproduksjon av klær, og vi kjøper mye mer klær enn vi trenger. Klærne havner på søppelfyllinger i utviklingsland. Det er ikke greit.

Det er utstillerne selv som velger prisen på klærne de selger.

– Men vi prøver å veilede dem til at klærne ikke skal prises for dyre. Både selger og kunden skal oppleve at det er en vinn-vinn-situasjon.

– Vi håper at folk skal tenke på butikken som førstevalget, i stedet for å gå til en fast fashion-butikk.

– Fiine

Navnet på butikken, Fiine, er et nikk til uttrykket mange i Rogaland bruker.

– Det er et uttrykk som tilhører Rogaland, og mange utenfor Rogaland assosierer også det med regionen vår. Så det var et litt morsomt navn, synes vi.

