Økt etterspørsel etter tilbudsvarer: – Det har blitt en livsstil

På Obs Mariero myldrer det av mennesker lørdag formiddag. På de 5000 kvadratmeterne i den 40 år gamle butikken, triller det fulle og halvfulle mørkeblå handlevogner på kryss og tvers.

Etter at Rema 1000 like før nyttår lovet å fryse prisen på over tusen varer fram til påske, har det brutt ut priskrig. Med det brøt de et 30 år gammelt prissystem, hvor prisene justeres to ganger i året, hver 1. februar og 1. juli.

Coop-kjeden dumpet prisen på en rekke varer, blant annet Friele-kaffe, makrell i tomat og kyllingfilet. Også Kiwi har fulgt tritt og har redusert prisen på en rekke produkter, som Pepsi Max, kyllingkjøttdeig, kyllingfilet og fiskegrateng.

Ekteparet Marit Olsen og Håkon Olsen er på sin faste lørdagshandletur på Obs.

– Vi går hit hver lørdag. Det har vi gjort i alle år, forteller Marit Olsen når RA møter henne og ektemannen ved blomkål-tilbudet på Obs.

Olsen-paret bor på Mariero og har også Rema 1000, Coop Extra, Kiwi og Meny i gangavstand.

– I ukedagene går vi på Rema 1000. Der er prisene jevnt over lavere. Og så går vi dit det er tilbud. Vi har alltid vært «tilbudsgalne», sier Marit.

Håkon smetter inn:

– Det har blitt en livsstil, sier han og ler.

– Dagligvarehandlerne kriger om pris. Tror dere det blir billigere dette året?

– Til å begynne med, ja. Rema 1000, Kiwi og Coop Extra har vært ute og sagt at de ikke skal øke prisene. Men det er vanskelig å si, sier Marit.

Lureri: – Skrudd opp prisene i forkant

Matprisene i Norge økte tre ganger mer enn i EU, melder NRK. Mens EU-prisene i snitt økte med 3,6 prosent, økte prisene med 11 prosent i Norge. Sverige og Danmark hadde en økning på henholdsvis 3,9 prosent og Danmark 5,3 prosent.

Foran hyllen med pasta står familiefar og ingeniør (58) med en handlekurv som nærmer seg full. Han har på ingen måte høye ambisjoner for lavere priser på dagligvarer i 2024.

– Nei, absolutt ikke! De har skrudd opp prisene i forkant, sier ingeniøren, som ønsker å være anonym.

– Har dine handlevaner endret seg i 2023?

– Ja, det har blitt mer fokus på grønnsaker over kjøtt. Det passer bedre til budsjettet, forteller han.

Samtidig som norske dagligvarer senker og fryser priser, viser nye tall fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk at globale matvarepriser sank med 13,7 prosent i fjor. Det var en særlig nedgang for korn og matoljer.

Prisen for vegetabilsk olje hadde det største prisfallet i fjor, med en nedgang på 32,7 prosent. Dette grunner i bedre forsyninger og redusert bruk til produksjon av biodrivstoff.

Makrell i tomat selger unna: – Bestselger deluxe

Denne uken er det 10-kronersmarked på Obs Mariero. Makrell i tomat selger unna, forteller Roar Brekke, som er varehussjef på butikken.

– Det er en bestselger deluxe, sier Roar Brekke til RA.

På spørsmål om hvordan handlevanene til kundene har endret seg gjennom fjoråret, forteller han at kundene absolutt har blitt mer prisbevisste.

– Vi merker at det går mer av kampanjevarene våre. Vi selger også mer av egne merkevarer, som er rimeligere i pris.

Brekke forteller at Obs forsøker å sørge for at det er nok kampanjevarer til alle kunder.

– Vi har prognoser for salg, fordi vi vil at alle skal ha samme tilbud – mandag som lørdag. Men hvis handelen skifter i stor grad, er det større sjanse for at vi bommer, forteller han.

Varehussjefen ønsker ikke å uttale seg om prisstrategien for 2024, ettersom dette ikke blir bestemt lokalt.

