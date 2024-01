Dette skjedde i natt

Ved 01.30-tiden fikk politiet melding om en vanskelig gjest på et utested. Gjesten skal ha blitt fratatt en kniv. Politiet kjørte til stedet og fikk kontakt med personen. Gjesten, en mann i 30-årene, var rolig og samarbeidsvillig. Han ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted og bortvist fra sentrum til klokken 08.00 lørdag morgen.

Det skriver politiet i Sør-Vest på X/Twitter.

En stund senere møtte politiet samme mann på torget. Han var hissig og beruset og ble innbrakt til arresten og ble anmeldt for ikke å etterkomme pålegg.

Noen timer senere kom en patrulje over en beruset mann som urinerte på en bygning i Stavanger sentrum. Han var hissig og lite samarbeidsvillig. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt. Politiet har opprettet sak.

Nektet å forlate legevakten

Like før 06.00 fikk politiet melding fra legevakten på Karmøy om en kvinne som ikke ville forlate stedet. Hun skal ha blitt på legevakten i flere timer.

Politiet kjørte til stedet og fikk kontakt med kvinnen. Politiet bortviste henne fra stedet fram til 12.00 lørdag og anmeldte henne for bæring av kniv på offentlig sted.

Kjørte med sommerdekk og frosne ruter

Det var også flere kjøretøy som vekket mistanke for politiet natt til lørdag.

I Langgata i Sandnes ved 02-tiden stoppet en patrulje et kjøretøy. Sjåføren, en mann i 20 årene, kunne ikke forevise gyldig førerkort. Han ble avhørt på stedet og erkjente forholdet. Politiet anmeldte mannen.

Ved 03-tiden kontrollerte politiet et kjøretøy i Løkkeveien i Stavanger. Sjåføren, en mann i 40-årene, blåste over lovlig verdi i alkometeret og ble framstilt på legevakten for nødvendige prøver. Han ble avhørt på stedet og erkjente forholdet. Politiet beslagla førerkortet hans og oppretter sak.

Klokken 03.44 kontrollerte politiet et kjøretøy i Sandnes. Bilen hadde nedisede ruter og sommerdekk. Sjåføren, en mann i 50 årene, fikk utstedt gebyr for å kjøre med sommerdekk og et forenklet forelegg for manglende utsyn.

[ Vassøy-ruter: – Var tydelige på at øyer skal skjermes ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen