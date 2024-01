Stavanger anbefalt som reisemål av anerkjent magasin

Siste dag av 2023 publiserte magasinet Forbes en liste over «Undiscovered Travel Destinations for 2024». Listen anbefaler seks mindre kjente feriedestinasjoner til dem som vil unngå de store massene og som vil dra på eventyr i mindre utrådt terreng.

Blant de seks byene er Stavanger jammen nevnt. Dette er den fullstendige listen:

Kotor, Montenegro Montpellier, Frankrike Stavanger, Norge Vigo, Spania Tallinn, Estland Gaziantep, Tyrkia

«Top foodie destination» og «surprisingly arty»

Med et bilde av Fargegaten introduseres Stavanger som byen som ble kjent som oljebyen etter oppdagelsen av Ekofisk-feltet i 1969. Så hvorfor mener Forbes at Stavanger er verdt et besøk?

Stavanger er, etter deres dom, Norges «top foodie destination».

At byen har to restauranter med Michelin-stjerner (feilaktig: tre etter at K2 også fikk en stjerne i 2023), er en vesentlig grunn til å besøke Stavanger. En rekke spisesteder blir anbefal, blant annet Fisketorget i Vågen, Spiseriet på Konserthuset og Michelin-berømmede Renaa og Sabi Omakase. Spiseriets unike utsikt til fjord og fjell blir også nevnt.

Stavanger er også «surprisingly arty», ifølge magasinet. Stavanger kunstmuseum blir kalt et «cutting edge contemporary art museum», og kunstnermiljøet blir beskrevet som spirende. Videre blir et besøk på Oljemuseet trekkes fram som essensielt og fascinerende.

[ Ordføreren om 2024: - Vil ha flere i arbeid ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen