Skal minnes de drepte i trafikken: – Vi ønsker å vise støtte

– Det er en viktig markering av flere grunner, men først og fremst på grunn av det menneskelige perspektivet. Noen har mistet noen de er glade i. Det er så meningsløst, og vi ønsker å vise vår støtte og omtanke for etterlatte og skadde, sier Elisabeth Wallace Haaland, fungerende regionleder i Trygg Trafikk Rogaland, til RA.

Hun mener det er viktig å ha en møteplass for alle, slik at de som vil kan komme sammen.

– Markeringen er for alle og et viktig likemannsarbeid, sier Haaland.

Hun peker videre på at det er viktig å gi en markering til personellet som jobber med trafikksikkerhet og spesielt nødetater- da det er tøffe situasjoner en møter i trafikkulykker.

– Markeringen er også en viktig samhandlings- og koordineringsarena for alle som jobber med trafikksikkerhetsarbeid i fylket, sier hun.

---

Fakta om Trafikkofrenes dag

Trafikkofrenes dag markers torsdag 4. januar i Rogaland for å minnes de omkomne og hardt skadde etter tragiske trafikkulykker i året som gikk.

I 2023 omkom 12 mennesker i trafikken i Rogaland.

Det tennes lys på ulike steder i fylket – til ettertanke.

Det blir fakkeltog fra Lagårdsveien 32 i Stavanger til St. Petri kirke klokken 18.30, etterfulgt av en minnegudstjeneste i St. Petri.

Det blir også markering på vei: Farten bli senket, og trafikantene får oppleve en stille markering når de kjører forbi lysmarkeringen. Dette skjer på E39 før Stavanger sentrum og i sentrum av Bryne, Eigersund og Haugesund.

Arrangør av dagen er Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i samarbeid med Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk, NAF, Den norske kirke, Brannvesenet, Røde Kors Hjelpekorps, MA – Rusfri Trafikk, Norsk Folkehjelp, Personskadeforbundet LTN, Kåre Ekrene Trafikkskole, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF, Mesta, Presis Vegdrift, Høiens Trafikkskole, Bilservice Egersund og Haugaland Transportskole.

---

– Altfor mange liv har gått tapt

Haaland gjør det klart at altfor mange menneskeliv har gått tapt i trafikken i fjor i Rogaland.

– 2023 ble et trist år for trafikksikkerheten. Etter flere år med positiv nedgang, kan vi nå se tilbake på to år med jevnt høye dødstall. 12 personer både i 2022 og 2023. Vi håper ikke at den positive trenden har stagnert. Trygg Trafikk skulle virkelig ønske at vi kunne vise til en nedgang i antall omkomne, men det kan vi dessverre ikke, til tross for at fagmiljøene gjør mye for å motvirke denne utviklingen.

– Hva mener dere blir viktig å ta tak i for å få tallene ned? Hvem er det som må ta ansvar?

– Vi må jobbe kunnskapsbasert og finne årsakene til de ulike dødsulykkene. Vi vet fra tidligere av de fleste dødsulykkene er påvirket av høy fart, uoppmerksomhet og ruskjøring. Menn kjører mer enn kvinner, men likevel har de høyere ulykkesrisiko. De senere årene er det spesielt godt voksne menn som er overrepresentert i ulykkesstatistikken, sier hun, før hun fortsetter:

– Jeg tenker at vi alle har et ansvar. Myndigheter må jobbe kunnskapsbasert og målrettet på tvers av aktører og sektorer via gode planer, samtidig som alle må ta et egenansvar. Personlige valg er den enkeltfaktor som har størst betydning for egen og andres sikkerhet. Det innebærer at vi holder en forsvarlig fart etter forholdene, kjører rusfritt og bruker påbudt sikkerhetsutstyr. Også må vi la mobiltelefoner og andre oppmerksomhetstyver ligge. Myndighetene bør også ty til flere grep for å snu trenden. Lavere fartsgrenser, økte midler til kontrollvirksomhet samt større innsats på forebyggende arbeid i tidlig alder er forslag til tiltak som bør prioriteres. Vi ønsker også politisk handlekraft gjennom intensivert innsats, fordi noen av de viktigste virkemidler ligger i økonomisk rammeverk og regulering.

Hun avslutter med å si at tankene går til dem som ble rammet i trafikkulykkene i 2023 – både trafikkofrene og de pårørende.